Coronavirus : la ville de Monteux annule toutes ses manifestations jusqu'à septembre

En raison de la crise sanitaire, le maire de Monteux et son équipe prennent une décision radicale. Tous les événements culturels et festifs sont annulés jusqu'au 1er septembre. Christian Gros, le maire de Monteux espère que ses administrés comprendront sa décision et annonce "qu'une fois que les conditions sanitaires et de sécurité seront réunies, nous réfléchissions, avec vous, à organiser des moments festifs et conviviaux où nous aurons plaisir à nous retrouver."

Cela concerne : les festivités de la Saint Gens (du 16 au 17 mai 2020), la fête de la musique (dimanche 21 juin), la soirée de la fête nationale du 14 juillet (lundi 13 juillet), le festival "off les murs" (du 16 au 19 juillet), le Feu d’artifice de Monteux extrêmement populaire à l'échelle du département qui attire en moyenne 40 000 personnes (vendredi 21 août), et tous les événements culturels prévus avant le 1er septembre.

Le feu d’artifice de Monteux - ville de Monteux