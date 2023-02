La ville de Montpellier interdit le racolage commercial devant les restaurants

Vous avez tous déjà été confrontés à cela, surtout à l'étranger, un employé tout sourire qui vous tend le menu du restaurant en vous ventant des plats délicieux à moindre prix alors que vous flânez dans la rue à la recherche d'une bonne adresse pour dîner. Cette pratique est théoriquement interdite en France, (la pratique consistant à héler le client afin de l’attirer dans un restaurant peut être considérée comme du harcèlement de clientèle) mais les contrôles sont rares et les verbalisations inexistantes.

La ville de Montpellier a donc décidé de marquer le coup en prenant un arrêté municipal interdisant le racolage commercial dans l'Ecusson du mercredi au dimanche. Cela vise notamment des restaurants situés à côté des Halles Castelanes près de la Préfecture. Des établissements qui payent spécifiquement du personnel pour allécher le client.

Des pétitions de riverains

Depuis le Covid, la mairie a en effet constaté une recrudescence du racolage, elle affirme que les plaintes se multiplient, il y aurait même des pétitions de riverains et d'autres commerçants. "On a d'abord vu un restaurant faire du racolage puis un deuxième, puis un troisième. Et donc, ce que nous souhaitons absolument, c'est stopper cet effet de contagion en vertu du respect de la tranquillité publique. Ce sont des terrasses qui sont sur du domaine public*. En aucune manière, il s'agit de propriété privée. Nous avons des plaintes de riverains, et aussi d'autres commerçants qui dénoncent l'impossibilité de pouvoir tranquillement passer d'une rue à l'autre sans être interpellés,* certains se font tirer par le bras pour pour vous inciter à venir consommer*"* explique Sébastien Cote, adjoint au maire en charge de la tranquillité publique.

Cette pratique est devenue tellement agressive que les restaurants situés à proximité sont obligés de s'y mettre aussi pour ne pas se laisser piquer la clientèle. "Quand on a un restaurant ou un bar qui a les moyens de mettre quatre personnes devant qui alpaguent et un autre qui n'a pas les moyens, ce n'est pas très cool quoi. Au début, je ne faisais pas. Maintenant, je le fais de temps en temps. L'idée, c'est de les renseigner s'ils ont des questions, mais pas de leur prendre la main pour les forcer à rentrer et venir manger chez moi" explique Laurent Allory, gérant et chef du restaurant À l'origine*.*

La tranquillité publique mais aussi l'image de la ville

L'objectif de la ville c'est la tranquillité du publique mais c'est aussi une question d'image comme le précise la délibération qui sera votée ce mercredi en conseil municipal*. "Cette pratique se traduit par une gêne croissante pour les habitants* qui sont désormais contraintes de modifier leurs parcours piéton et nuit considérablement à l'image du centre-ville"

Les salariées des restaurants qui pratiquent ce démarchage commercial dans la rue précisent qu'elles sont "chargées d'accueil", pas racoleuses. "Notre travail, c'est de renseigner les passants qui s'arrêtent devant les menus."

