La ville de Montpellier lance ses 10 premiers parcs et jardins sans tabac

Dix parcs et jardins de la ville de Montpellier deviennent non fumeurs à partir de ce mardi. Une première dans la ville. L'objectif est écologique, mais pas seulement. C'est aussi une question de santé.

À l'occasion de la journée mondiale sans tabac, la ville de Montpellier a décidé de frapper fort. À compter de ce mardi, il est désormais interdit de fumer à l'intérieur de 10 parcs et jardins répartis dans la ville.

Les objectifs principaux de cette mesure : limiter la pollution par les mégots et réduire les coûts liés à cette pollution. Ou encore, ne pas montrer le mauvais exemple aux plus jeunes et encourager l'arrêt du tabac. Pour le moment, la mairie affirme être au stade de l'incitation et prône le bon sens collectif. Il n'est pas question de verbaliser. Pour le moment, on en reste au stade de la pédagogie. Un panneau installé à l'entrée de ces espaces permettra d'identifier les parcs concernés

Pour les promeneurs rencontrés au Parc Montcalm, les avis sont plutôt partagés.

Micro-trottoir au Parc Moncalm, nouvel espace sans tabac Copier

Aujourd'hui, en France, près de 15 millions de personnes fument quotidiennement ou occasionnellement. Si ce chiffre n'augmente pas significativement depuis des années, le tabac reste tout de même la cause principale de cancers, selon la Ligue Contre le Cancer. 73 000 personnes décèdent chaque année, en France, à cause du tabac. Alors, un des objectifs principaux de cette mesure est de réduire la consommation de tabac chez les jeunes.

De plus en plus de jeunes commencent à fumer. Il faut absolument lutter contre le tabagisme précoce. Charles Sultan

Charles Sultan, adjoint au Maire, délégué à la santé, évoque le tabagisme chez les jeunes Copier

Depuis 2019, ce sont plus de 3 700 espaces sans tabac qui ont été mis en place dans près de 500 municipalités. À Montpellier, les 10 premiers viennent donc d'être inaugurés ce mardi "C'est une démarche expérimentale qu'il faudra étendre et généraliser à l'ensemble des parcs montpelliérains", explique Charles Sultan, adjoint au Maire, délégué à la santé.

Charles Sultan estime que cette mesure devra être "généralisée à tous les parcs" Copier

Il faudra donc s'attendre à voir de nouveaux espaces sans tabac dans Montpellier à l'avenir.

Les espaces concernés sont les suivants :