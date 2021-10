La ville de Montpellier rapatrie un ancien maire afghan et sa famille, menacés par les Talibans

La ville de Montpellier se bat depuis 50 jours pour faire sortir et accueillir l'ancien maire de Ghazni en Afghanistan et sa famille, menacés de mort par les Talibans. La famille a été exfiltrée jusqu'en Macédoine à Skopje et devrait profiter de l'avion des joueurs du MHB pour arriver à Montpellier.

Ghazniwal Hakimullah, ex maire de Ghazni et Georges Frêche

Tout est parti de ce message reçu le 21 août 2021 sur la boite mail de la ville de Montpellier :

mail de l'ancien maire de Gazni en Afghanistan - capture d'écran

Si l'ancien maire de Ghazni, Hakimullah Ghazniwal a décidé d'appeler à l'aide la ville de Montpellier, c'est parce qu'il y a 20 ans, au départ des Talibans, les deux villes ont entretenu des liens. Il était même venu en 2003, à Montpellier où Georges Frêche l'avait fait citoyen d'honneur de la ville .

Le lundi 23 août, le maire de Montpellier Mickaël Delafosse demandait à son directeur de cabinet de contacter le Quai d’Orsay et d'essayer de prendre contact avec l'ex élu afghan. C'est un de ses fils Masihullah Ghazniwal, qui gère le téléphone de son père, qui envoie ce message :

« La situation en Afghanistan se détériore chaque jour et nos vies sont en danger parce que mon père Hakimullah Ghazniwal a travaillé au gouvernement afghan pendant de nombreuses années et a servi son peuple. »

Le directeur de cabinet de la ville de Montpellier Jérome Bozonnet découvrira plusieurs jours après lors des des nombreux échanges via Whatsapp, qu'il ne parle pas Français et que ces messages sont écrits via " un traducteur automatique."

A partir de là, la ville de Montpellier a lancé les démarches pour constituer le dossier pour le Ministère des Affaires étrangères, pour rapatrier les 10 membres de la famille d'Hakimullah Ghazniwal, sa femme, leurs 7 enfants âgés de 28 à 16 ans et l'épouse de son fils ainé.

Plusieurs autorités ont confirmé que la famille Ghazniwal figurait sur la liste des personnes à évacuer, mais ils n'ont pas pu embarquer dans les vols de rapatriement mis en place par la France fin août, jusqu'aux attentats près de l'aéroport de Kaboul qui ont mis fin au pont aérien.

L'hypothèse d'une fuite de l' Afghanistan est privilégiée via des ONG

Tout en poursuivant les démarches officielles, les jours passant et le risque grandissant , le 13 septembre ,la ville de Montpellier prend contact avec l'Open Society Fondations, un réseau de fondations qui oeuvre au développement démocratique, impliqué en Afghanistan et dans les Balkans. Le 23 septembre, elle propose une solution : L’ONG prévoyait d’organiser un vol initialement pour des étudiants mais qui va finalement accueillir 149 personnes d’horizons et de destination diverses. Il reste 10 places, la famille Ghazniwal pourrait embarquer s’ils obtenaient des visas ou un équivalent.

La course aux laisser passer

Dans l'impossibilité d'obtenir les laisser passer de l'Etat, le maire de Montpellier signe les documents nécessaires , et un des membres de l' ONG arrive a les faire valider et à obtenir les laisser passer, sauf celui de l'épouse du fils ainé de la famille qui n'a pas de passeport.

Un vol prévu vers la Serbie puis la Macédoine

Apres plusieurs jours d'attente, d'espoir de désespoir, le 3 octobre toute la famille Ghazniwal quitte Kaboul et prend un bus pour Mazar-e-Charif, d'où doit partir le vol d' exfiltration initialement vers la Serbie, mais les négociations avec les autorités échouent, l'ONG contacte la Macédoine qui accueille déjà beaucoup d' Afghans.

Nouvelle crainte à l'arrivée à Mazar, lorsque 10 talibans vont entrer dans l’hôtel et discutent longuement avec le tenancier et font craindre aux 149 afghans de ne pas pouvoir partir. Ils attendront encore 4 jours dans des conditions rudimentaires.

Le jour du départ

Jeudi 7 octobre matin à 10h, l’information d’un vol imminent est confirmée. Les bus arrivent 15 minutes après et l’embarquement pour l’aéroport se fait immédiatement. A 14h, les 149 personnes embarquent dans un vol de la compagnie Kam Air dont les 10 membres de la famille Ghazniwal, entre temps l'épouse du fils ainé a reçu son laisser passer.

Après un passage par Tbilissi, la famille Ghasniwal et les autres réfugiés arrivent dans la capitale de la macédoine à Skopje à 3h du matin le vendredi 8 octobre. A Skopje, les familles sont prises en charge par la Croix Rouge dans un hotel duquel ils n'ont jusqu'à ce jour pas pu sortir, en attente de leur visa.

Le rapatriement en France via l'avion affrété par le MHB

La question se pose alors du rapatriement de la famille en France, coïncidence, heureux hasard ou alignement des planètes, ce mercredi 13 octobre, le Montpellier Handball joue à Skopje son 3eme match de ligue des champions. Le club affrète un avion privé pour ce déplacement. Le maire Mickaël Delafosse contacte le président Julien Deljarry qui accepte de les prendre dans l'avion du retour, mercredi soir après le match.

Une délégation est partie de Montpellier avec le MHB mardi, emmenée par Christian Assaf, le vice président au sport de la Métropole de Montpellier avec le directeur de cabinet de la ville Jérome Bozonnet qui a suivi tout le dossier, et Jean Choukour, le président de l' Adam, l'association des Afghans de Montpellier, afghan par son père, il est arrivé à Montpellier en 1968 dont il n'est pas reparti. Jean Choukour fera le lien, l'interprète avec la famille Ghazniwal qui ne parle que le persan afghan.

"Je suis fier d'être de ce voyage, je redoute aussi ce premier contact qui va être une énorme émotion pour moi, ce que fait la ville de Montpellier n'est peut être qu'une goutte d'eau mais j'en suis fier."Jean Choukour

Pour la petite histoire, le 12 mai 2003, Jean Choukour était aux cotés de l'ex maire de Ghazny Hakimullah Ghazniwal dans les tribunes du palais des sports René Bougnol qui avait assisté à la victoire du MHB contre Créteil.

"C'est la petite histoire qui se mêle à la grande histoire!"Christian Assaf

"Au mois d'août dernier, on a reçu sur la boîte mail de la mairie un mail disant "SOS, il faut me sortir d'Afghanistan. Je suis l'ancien maire de Ghazny, je suis citoyen d'honneur de Montpellier" et à partir de là, le maire de Montpellier, Mickaël Delafosse, prend en main le dossier, se bat auprès du ministère des Affaires étrangères, se bat auprès du ministère de l'Intérieur, se bat auprès des ONG (parce que l'aéroport est fermé à ce moment là) pour voir comment on peut faire sortir l'ancien maire de Ghazny et sa délégation (ils sont une dizaine) d'Afghanistan." explique Christian Assaf, élu à la Métropole qui est parti ce mardi avec les joueurs du MHB pour Skopjé

_"_Il a fallu 50 jours pour ça et au bout de 50 jours, les voilà qui atterrissent à Skopjé. Et nous partons accompagner le MHB, certes dans l'espoir qu'il gagne, mais surtout pour ramener les Afghans, le citoyen d'honneur de Montpellier, le ramener à Montpellier, où le maire, bien sûr, assurera auprès de lui tout ce que mérite un réfugié politique. C'est un clin d'œil formidable de l'histoire. Comme quoi la coopération, ça n'est pas un vain mot. Cela mêle le sport, la petite histoire avec la grande histoire. C'est génial. "

L'ex maire de Ghazni salué par Georges Frêche au palis des sport René bougnol - Ville Montpellier

Le bus est régulièrement annoncé mais partira finalement le 3 octobre à 9h du matin direction Mazare-Charif au nord de l’Afghanistan, il arrivera moins de douze heures plus tard dans une pension connue par l’ONG à Mazar. - ville de Montpellier