La Ville de Montpellier refuse que la Mosquée Averroès soit vendue

La Ville de Montpellier a fait cette découverte un peu par hasard, en épluchant des documents administratifs. Depuis plusieurs semaines, une procédure de rachat de la grande mosquée de la Paillade est en cours. Les responsables souhaitaient la céder à l'Union des moquées de France, une fédération proche du Maroc, pour un euro symbolique.

Les cultes doivent être organisés par les fidèles, et non influencés par des puissances étrangères - Michaël Delafosse, maire de Montpellier.

Le maire de Montpellier craint que la Mosquée Averroès ne tombe dans les mains de l'Etat marocain. Michaël Delafosse va exercer un droit de préemption, qui vise à bloquer la procédure. "Cet acte est contraire à la loi de 1905 sur la séparation de l'Eglise et de l'Etat, argumente Michaël Delafosse. En France, l'Etat est neutre vis-à-vis de la religion. Ce n'est pas pour que des Etats étrangers viennent en prendre le contrôle."

Le but était de créer un centre culturel et cultuel pour tous les Montpelliérains - Lhoussine Tahri, propriétaire de la mosquée.

Le propriétaire de la mosquée dément ces accusations. "Il n'y a pas d'Etat étranger derrière cette procédure, explique Lhoussine Tahri. Ce rachat aurait permis de réaliser les projets sur lesquels on travaille depuis trois ans, notamment celui de construire une salle de rencontres, entre fidèles et non-fidèles, autour d'une fontaine et d'un thé." Lhoussine Tahri ne souhaite pas entrer en conflit avec la mairie. Il respecte sa décision et souhaite rencontrer le maire au plus vite.

En 2016, la mosquée avait été vendue par la Ville à l'association cultuelle musulmane qui la gère aujourd'hui pour 1.2 million d'euros.