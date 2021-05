La Ville de Montpellier veut sécuriser le chemin des écoliers

Six mois après un grave accident impliquant un collégien de 12 ans sur l'avenue Albert-Dubout à Montpellier, la mairie met en place ses premiers Agents de Protection Scolaire. Ils sont en poste depuis le 26 avril aux abords de trois groupes scolaires, deux heures et demi par jour, afin de sécuriser les entrées et sorties des enfants. La mesure sera élargie à neuf autres écoles à la rentrée prochaine.

"Les enfants ne sont pas en sécurité"

Parmi les sites retenus pour cette expérimentation, le groupe scolaire Chaplin / Pottier Sibelus. Aux portes du quartier Hôpitaux / Facultés, il longe l'avenue Sabatier d'Espeyran, une longue ligne droite très passante. "Il suffit de cinq minutes ici pour voir que c'est dangereux, explique Fanny Dombre-Coste adjointe à l'éducation. Les voitures sont les unes derrière les autres, il y a de l'énervement et de l'agacement. En plus c'est une sortie de quartier donc il y a des flux trop importants, des voitures garées n'importe comment. Inévitablement les enfants ne sont pas en sécurité."

Emilie confirme. En gilet orange fluo, avec lampe, sifflet et plaquette "Stop école", elle assure la traversée des enfants depuis une semaine. "Il y a les voitures qui ne respectent pas forcément le feu rouge, donc il faut se mettre en avant pour ralentir la circulation. Il y a les lignes devant le feu rouge que les véhicules ne respectent pas toujours. Ce sont les bases de la sécurité ! Mais j'ai l'impression qu'après une semaine déjà, les gens sont un peu plus respectueux."

"Séreiniser le chemin des écoliers"

Ce dispositif, les parents le demandaient de longue date, tout comme les conseils d'école et les enseignants. Ainsi le maire entend "séreiniser le chemin des écoliers, qui doit être sûr, rassurant, apaisé, martèle Michaël Delafosse. Le but c'est que plutôt qu'un trajet en voiture, les enfants viennent à l'école à pied." Dans la foulée, la Ville compte développer les pédibus, ces groupes d'enfants guidés par des parents bénévoles sur le chemin de l'école. Cette initiative devrait prendre forme à la rentrée prochaine.

Réserves

Le mouvement municipaliste NousSommes exprime lui ses réserves sur une "mesure qui soulève plus de questions qu'elle ne propose de réponse aux parents en colère." Il s'inquiète du risque de précarité pour ces personnels dont le poste est à temps partiel. Il ne faudrait pas non plus dit-il qu'ils forment une _"police municipaleau rabais_". A cela la Ville a déjà répondu en précisant que ces agents rempliront "une mission distincte de celles exercées par les agents chargés de la surveillance de la voie publique : elle consistera avant tout à accompagner les familles et rétablir un climat scolaire apaisé."

La formule est pour l'instant à l'essai, le temps de l'adapter. A l'école Chaplin par exemple, la mairie ne s'attendait pas à ce qu'autant de parents viennent à vélo, ce qui n'est pas facile à canaliser. Les horaires aussi (7h45-8h45 le matin, 16h15-17h45 l'après-midi) pourraient évoluer.

Trois groupes scolaires concernés :

- Chaplin / Pottier Sibelus (quartier Hôpitaux-Facultés),

- Louise Michel / Paul Painlevé (quartier Port-Marianne)

- les écoles Jacques Brel / Simone Signoret et le collège Gérard Philipe (Albert-Dubout), où déjà des aménagements routiers ont été réalisés suite à l'accident dramatique de novembre 2020.

