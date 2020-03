La ville de Morsang-sur-Orge appelle "à allumer des bougies ce soir" en hommage à l'ado morte du coronavirus

La ville de Morsang-sur-Orge appelle ses habitants à rendre hommage à Julie, 16 ans, décédée du coronavirus cette semaine et originaire de cette ville de l’Essonne. Sur Facebook, la maire de la ville, Marjolaine Rauze, lance cet appel : "Ce soir, à 20 heures, en hommage à Julie, nous appelons les Morsaintoises et les Morsaintois, à allumer sur les fenêtres et les balcons les bougies de la vie. Par ce geste, témoignons de notre affection et de notre solidarité."

"Dans cette terrible épreuve, nous savons que les mots pèsent bien peu pour exprimer à sa famille l'étendue de notre compassion et notre peine. Qu'elle sache que toute la communauté morsaintoise, est à ses côtés", peut-on lire dans ce communiqué.

D'après le directeur général de la Santé, Jérôme Salomon, l'information concernant la mort de la jeune fille est "importante, puisque les formes sévères chez les sujets jeunes sont extrêmement rares".