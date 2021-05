La ville de Mouans-Sartoux prend fait et cause pour la chanteuse Hoshi et l'affiche !

La ville de Mouans-Sartoux prend fait et cause pour la chanteuse française Hoshi attaquée sur son physique. Une affiche bien visible a été installé en plein milieu de la commune.

C'était il y a plusieurs semaines, le chroniqueur musical Fabien Lecoeur expliquait à la radio qu'Hoshi, chanteuse française, était "effrayante" et que personne ne voulait mettre un poster d'elle dans sa chambre. "Elle ferait mieux de donner ses chansons à des chanteuses plus jolies". Ces tirades toutes droit sortie d'une autre époque, comme son auteur du reste, ont alors créé la polémique sur le web. La ville de Mouans-Sartoux venait au même moment de lancer une campagne de lutte contre le sexisme dans ses bus. La mairie a alors décidé de répondre et d'afficher un "poster" d'Hoshi avec ces mots: "Ca va Fabien, pas trop effrayé ?" L'affiche a été placardée dans un endroit très passant, aussi bien piéton qu'en voiture, juste à côté de la médiathèque, sur l'avenue centrale. Les habitants applaudissent des deux mains et Fabien Lecoeur ne viendra pas en vacances dans la commune. Au contraire d'Hoshi qui vient officiellement d'être invité par le Festival du Livre de Mouans-Sartoux. Très gros salon qui chaque année aborde des questions engagées de société.