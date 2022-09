La ville de Mulhouse dénonce la tenue d'un salon du chiot ce week-end

La ville de Mulhouse dénonce la tenue d'un salon du chiot. Il doit avoir lieu au parc expo de la ville ce week-end, samedi 24 et dimanche 25 septembre. Mais pour la mairie et la SPA, ce genre d'événement banalise l'achat d'un animal.

"Les animaux ne sont pas des marchandises". Voilà en substance le message de la mairie de Mulhouse, pas contente du tout de la tenue de ce salon du chiot sur son territoire.

"Dans ce genre de rendez-vous, tout est fait pour susciter l’achat d’opportunité. Les familles succombent à l’effet "trop mignon" et oublient souvent qu’ils s’engagent pour des années et qu’il faudra du temps et de l’investissement pour s’occuper de l’animal… Dès que cela deviendra trop contraignant (départ en vacances, frais de nourriture, soins, stérilisation...), ils s’en sépareront. On le constate à la SPA, il y a de plus en plus d’animaux abandonnés, victimes de ces situations. C’est pour cela que la Ville est plus favorable à l’adoption via la SPA ou chez un éleveur qualifié, qu’à l’achat impulsif" dit Catherine Rapp, est adjointe au maire déléguée à l'environnement à la nature et au respect de la condition animale.

La SPA de Mulhouse se dit elle aussi opposée à la tenue de salons où l'on vend des animaux. Elle rappelle que 139 chats et 131 chiens ont été abandonnés cet été.

La direction du parc expo de son côté n'était pas disponible dans l'immédiat pour répondre à nos sollicitations.

Ce n'est en tout cas pas la première fois qu'un salon du chiot provoque la colère des élus. En décembre dernier, le maire de Colmar avait déjà annoncé vouloir interdire ce type d'événements sur sa commune.