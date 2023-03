La ville de Nancy lance un questionnaire pour recueillir les avis des habitants sur la nouvelle zone piétonne

Le 16 septembre 2022, le visage du centre-ville de Nancy changeait. Six mois plus tard, la mairie lance un questionnaire afin de recenser les avis, remarques et suggestion des habitants quant à ce nouveau dispositif. Il est à retrouver en ligne sur le site de la mairie .

3 semaines de consultation

"Les retours seront également complétés des éléments reçus des entretiens physiques actuellement menés avec les commerçants de l’aire piétonne", ajoute la mairie, alors qu'une partie des professionnels des secteurs concernés avaient fait part à plusieurs reprises de leurs doutes . Les habitants ont jusqu'au 14 avril 2023 pour donner leur avis.