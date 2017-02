La Ville de Nancy vante ses "bons plans" stationnement

La Ville de Nancy lance ce mardi 21 février une campagne de communication sur les "bons plans" du stationnement. Il existe des tarifs avantageux... hors centre-ville.

"L'automobiliste n'est pas une vache à lait". "L'automobiliste est le bienvenu à Nancy". Messages lancés par Thierry Coulom, adjoint au maire délégué à la circulation, au stationnement et aux parkings lors de la présentation de la campagne de communication sur les "bons plans" du stationnement. Affiches, flyers sous forme de bandes-dessinées, film d'animation sur le site internet et les réseaux sociaux : la Ville de Nancy veut mettre en avant les points positifs du stationnement car "les gens voient toujours ce qui est le plus négatif", estime l'élu nancéien.

Ces "bons plans" vantés par la mairie, quels sont-ils ?

Le stationnement résident à 14€ par mois

Les 9 parkings relais qui permettent de stationner sa voiture toute la journée et d'effectuer un aller-retour en centre-ville avec tous les passagers pour 2,70€

Les 30 minutes de gratuité dans les parkings publics

A partir de 19h, pour un resto ou un ciné, un tarif à 1€ les quatre heures dans ces mêmes parkings publics.

2,90€ pour une heure et demi de stationnement : cher selon les usagers © Radio France - Isabelle Baudriller

N'empêche, les deux heures de stationnement facturées entre 4 et 5€ en centre-ville restent en travers de la gorge d'une majorité d'automobilistes. "Le tarif est un petit peu cher", "c'est un peu élevé, je me déplace habituellement en scooter mais là, je n'ai pas pu", "je trouve que c'est cher en général", "c'est très cher, je ne viens plus en ville maintenant, c'est un obstacle" : voilà quelques-unes des réflexions entendues à l'horodateur ou à la caisse des parkings.

Les automobilistes ont le choix de payer cher leur stationnement ou pas, selon Thierry Coulom

La réponse de Thierry Coulom ? "A moins de 400 mètres du centre-ville, vous avez un tarif T6 qui est à 60 centimes de l'heure. Si les gens veulent rester longtemps, soit ils paient pour être sur place, soit ils vont un peu plus loin et ils ont un tarif beaucoup moins cher. Les gens ont le choix !"

La rue Gambetta, la rue des Dominicains sont des rues ultra commerçantes. Oui, c'est cher si on veut stationner longtemps !"

Nancy compte 14.100 places de stationnement payant pour 18.000 places gratuites.