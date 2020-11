La Ville de Nanterre récompensée pour des actions de rénovation énergétique

La Ville de Nanterre (Hauts-de-Seine) remporte la 1ère édition du Trophée des communes pour la rénovation énergétique dans la catégorie des communes de plus de 30 000 habitants. Son prix lui remis ce mercredi.

Pour sa première édition, le Trophée des communes pour la rénovation énergétique a été remis ce mercredi à la Ville de Nanterre (Hauts-de-Seine) qui participait dans la catégorie des communes de plus de 30 000 habitants. Ce prix récompense le travail mené à Nanterre depuis les années 2000.

La Ville mène un programme d’amélioration de la performance énergétique des bâtiments dans les parcs publics et privés. Il s'agit de réduire de façon notable la consommation énergétique de la Ville mais aussi de répondre à la précarité énergétique qui touche de nombreux Nanterriens.

Premier projet primé : l'accompagnement technique, administratif et financier des copropriétés dans leurs démarches de rénovation thermique. Ce sont 326 ménages Nanterriens qui ont bénéficié de ce dispositif pour un gain énergétique moyen de 33%.

Second projet primé : l’extension et la réhabilitation du groupe scolaire Maxime Gorki vient en complément d'une reconfiguration des espaces extérieurs et la mise en place d’un traitement d’air.

Le prix a été décerné à Nanterre par l’Association des Maires d’Ile-de-France (AMIF), l’Agence Régionale Energie-Climat (AREC), le département énergie climat de l’Institut Paris Région et Ile-de-France Energies.