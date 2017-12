Nantes, France

L'Insee publie ce mercredi les chiffres de la population française (au 1er janvier 2015), on y observe que la ville de Nantes a gagné 18 000 habitants en cinq ans, elle en compte désormais 303 382. D'autres communes de la métropole connaissent une forte progression de leur population, c'est le cas de Saint-Herblain (+ 2633), de Couëron (+ 1982) et de Sainte-Luce-sur-Loire qui est passée en cinq ans de 11 900 à près de 15 200 habitants. Dans le département, la ville de Saint-Nazaire connait elle aussi une hausse importante de sa population (désormais 69 784 habitants).

Forte croissance démographique en Loire-Atlantique

Le département de la Loire-Atlantique compte 1 365 227 habitants, il concentre à lui seul plus de la moitié de la croissance régionale avec un gain de 84 000 habitants en cinq ans, c'est l'équivalent des villes de Rezé et Saint-Herblain. Parmi les cinq départements des Pays de la Loire, la Vendée est sur la deuxième marche du podium en terme de croissance démographique, elle attire en moyenne 6400 nouveaux habitants par an et en compte désormais 666 714. La ville de Challans est la plus dynamique, elle a passé le cap des 20 000 habitants.

Population en baisse dans plusieurs communes du littoral

A l'inverse, entre Loire-Atlantique et Vendée, des communes du littoral voient leur population baisser entre 2010 et 2015, c'est le cas des Sables d'Olonne (- 663), de La Baule (- 429), Le Pouliguen (- 524), L'Aiguillon-sur-Mer (- 191), La Faute-sur-Mer (- 157), La Turballe (- 122), Batz-sur-Mer (- 97). En Vendée, deux villes moyennes à l'intérieur des terres perdent aussi des habitants, Luçon et Fontenay-le-Comte où là, la baisse est plus importante puisque la commune a vu partir 700 habitants en cinq ans.

Deux départements de la région perdent des habitants

Avec 3 718 512 habitants, les Pays de la Loire occupent le 8ème rang national des régions, devant la Normandie et la Bretagne. La Loire-Atlantique et la Vendée sont les moteurs de la croissance démographie avec 1,3% et 1% de hausse en moyenne annuelle, le Maine-et-Loire vient derrière avec 0.6%, en revanche la Sarte et la Mayenne ont perdu des habitants entre 2010 et 2015.