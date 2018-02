Nantes, France

La ville de Nantes veut lutter contre les discriminations. Elle le fait en proposant un numéro de téléphone, le 02 40 41 95 96. Un numéro gratuit, ouvert à tous, et confidentiel. Ce dernier point est important puisque, selon le défenseur des droits, 80% des personnes qui ont subi des discriminations n'ont jamais essayé de faire valoir leurs droits.

#Nantes poursuit son engagement en faveur de l’égalité, de la lutte contre toutes les formes de discriminations et de l'accès aux droits : mise en place d'un n° unique #AlloNantesDiscriminations pour écouter, informer et orienter les Nantais.e.s ➡️ 📞 02.40.41.95.96 pic.twitter.com/ug8X32z2OE — Johanna Rolland (@Johanna_Rolland) February 23, 2018

Au bout du fil, des professionnels, des associations, répondent du lundi au vendredi, de 9 heures à 18 heures. À ceux qui se sentent discriminés, les spécialistes proposent un accompagnement pour être rassuré, être renseigné sur ses droits, ou encore être conseillé sur les démarches à entreprendre. "On trouve assez souvent des auteurs de discrimination, qui connaissent très mal les textes, et ne se rendent pas compte, explique Jean-Yves Richeu, délégué au défenseur des droits en Loire Atlantique. Alors ça ne sert à rien d’aller porter plainte alors que vous pouvez agir de façon amiable et régler le problème, voir avoir une action pédagogique pour que ça ne se reproduise plus."

La discrimination est un délit, et peut être punie, jusqu'à trois ans d'emprisonnement, et 45 000 € d'amende. Mais la solution n'est donc pas toujours juridique. Et la force de ce numéro justement, pour la maire de Nantes, "c'est que la vingtaine d'acteurs sont mobilisés pour travailler ensemble" et peuvent proposer un accompagnement adapté.