L'hébergement a beau relevé de la compétence de l'état, la ville de Nantes a tout de même décidé de se mobiliser en faveur des migrants. Elle va créer d'ici la mi-avril un centre d'hébergement d'urgence (CHU) de 100 places sur le site de l'EHPAD Bréa, qui est actuellement squatté. Il accueillera des migrants de manière inconditionnelle. Sa gestion sera assurée par une association financée par l'Etat. Les locaux seront eux mis à disposition par la ville de Nantes. A la fermeture du site de Bréa où un foyer de jeunes travailleurs doit être implanté prochainement, ce centre d'hébergement d'urgence sera déplacé sur un autre site dont le lieu n'a pas été dévoilé.

La ville de Nantes va bien au delà de son champs de compétences. C'est la dignité des migrants qui est en jeu. Aujourd'hui, nous avons des squats à Nantes et je ne peux pas me satisfaire de cela. Nous avons deux mots d'ordre : hospitalité et responsabilité" le maire de Nantes Johanna Rolland