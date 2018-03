Six mois après la "Déclaration de Nice", signée à Nice par des villes engagées à lutter contre le terrorisme, avec le soutien de l'Union européenne. Une conférence a lieu ce jeudi à Bruxelles sur la sécurisation des espaces publics et la lutte contre la radicalisation, suite aux récents attentats.

Dans le prolongement de la "déclaration de Nice" signée le 29 septembre 2017, une conférence à lieu ce jeudi au siège de la commission européenne à Bruxelles. Une conférence pour tirer les enseignements des récents attentats et recenser les bonnes pratiques qui voient le jour dans les villes européennes pour améliorer la protection des espaces publics et mieux prévenir la radicalisation au niveau local.

Les maires de plusieurs villes européennes, dont Christian Estrosi le maire de Nice, sont donc à Bruxelles, accueillis par le commissaire européen chargé de la sécurité, Julian King.

Au cours de la conférence, Christian Estrosi a proposé la "convention des Maires sur la protection des espaces Publics". Cette Convention a pour ambition de "rassembler les collectivités locales qui s’engagent volontairement à contribuer de manière active aux efforts de l’UE visant à lutter contre la radicalisation violente et à protéger les espaces publics vulnérables."

Ce document liste un ensemble d’engagements volontaires des villes et de propositions concrètes pour renforcer et pérenniser la démarche collaborative établie entre les villes et les institutions européennes sur le sujet de la sécurité.