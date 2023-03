La ville de Nice propose un centre de rétention administrative pour gérer temporairement la crise migratoire

"Il est aujourd'hui unanimement reconnu que la France manque de places de centres de rétention administrative qui sont pourtant essentielles pour expulser les étrangers en situation irrégulière sur notre territoire nationale". Voilà ce qu'écrit Christian Estrosi à Gérald Darmanin ce mardi 28 mars. Un courrier adressé au Ministre de l'Intérieur pour lui proposer alors de mettre à disposition un local municipal. Trois lieux ont été identifiés par la municipalité qui prend soin tout de même de ne pas être plus précise. La ville de Nice se dit prête également à "contribuer à la logistique qui en découlerait". La lettre signée de Christian Estrosi et de son premier adjoint, Anthony Borré, précise que ces lieux seront certes équipées en bonne et due forme mais le seront de manière temporaire; le "temps que la situation s'apaise".

