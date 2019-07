La ville de Nice se mobilise pour la sécurité, la propreté et l'accessibilité aux plages

Les services de la ville de Nice se mobilisent pour assurer la sécurité sur les plages, maintenir leur propreté et permettre leurs accès aux personnes en situation de handicap. La police municipale, les sauveteurs en mer et des agents de propreté sont sur le pont jusqu'à mi-septembre.

Nice, France

Le dispositif estival en matière de sécurité, de propreté et de préservation de l'environnement, ainsi que qu'accessibilité aux plages aux personnes handicapées a été présenté par la ville de Nice ce mardi. Douze postes de secours sont installés de la base nautique de Carras à la plage de Coco Beach.

Surveillance renforcée des plages depuis le 8 juin

La police municipale renforce les patrouilles en fin d'après-midi et la soirée aux abords des plages pour lutter contre les ventes à la sauvette, les vols, la consommation de produits stupéfiants, la consommation illégale d'alcool ou encore les barbecues sauvages. Il y a également une brigade nautique de 9h à 19h à bord d'une embarcation et d'un scooter des mers. Cette année des policiers municipaux patrouilleront aussi à VTT la nuit de 20h à 2h30 du matin.

Sauvetage en mer et secourisme

Pour surveiller la baignade, il y a des nageurs- sauveteurs du SDIS 06 et 8 sauveteurs saisonniers de l'association "Secourisme pour tous" employés par la mairie de Nice cet été. Ils interviennent pour aider des baigneurs en difficulté mais aussi en cas de blessures, de piqûres de méduses ou de malaises de plagistes. Ce sont aussi les sauveteurs qui hissent les flammes : verte la baignade est autorisée et sans risque, orange elle peut être dangereuse, rouge la baignade est interdite. Le pavillon bleu indique une eau saine, le pavillon jaune prévient d' une pollution ou de la présence de méduses en trop grand nombre.

Propreté des plages et des eaux de baignade

La ville de Nice utilise quatre bateaux pour préserver la qualité des eaux de baignade de la Baie des Anges. Ils récupèrent les déchets flottants amenés sur nos côtes par les courants. Un bateau dépollueur hybride doté d'un canon à eau asperge le matin les plages et les enrochements.

Pour que les plages restent propres, 50 agents nettoient les plages de la Promenade, les douches et les escaliers de 5H30 à 20H30. Trois tonnes de déchets sont collectées chaque jour, près de 500 corbeilles vidées. Des cendriers ont été installés et sont distribués aux plagistes sensibilisés aux dangers des mégots de cigarettes jetés sur les galets.

Deux plages labellisées handiplages

Deux plages sont accessibles et équipées pour les personnes en situation de handicap, celle du Centenaire et de Carras. Douze handiplagistes qui possèdent des brevets de secouristes et de maîtres nageurs peuvent mettre à l'eau les personnes grâce à des fauteuils amphibies. Les plages sont accessibles grâce à une rampe et une dalle aménagée, des parasols sont mis à disposition. Les personnes âgées qui ne souhaitent pas se baigner seules peuvent aussi faire appel aux handiplagistes.