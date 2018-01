Nice, France

Son nom est Reporty . Elle a été développée par une société dirigée par Ehud Barak, l'ex-premier Ministre israélien (1999-2001). Cette application née à Tel-Aviv dispose de plusieurs fonctionnalités.

En plus de géolocaliser l'appelant, elle permet donc de dialoguer avec un opérateur, et de filmer un délit en direct. pour les personnes sourdes, il y a la possibilité d'échanger par texto.

Dans quel cas l'application peut-elle servir ?

Moshe Leon, le gestionnaire d'intégration de la société Reporty confie "Nous avons une dame qui a assisté à la crise cardiaque d'un homme. Elle a appelé les secours via Reporty et ils ont réussi, ensemble, à sauver sa vie."

Le système vidéo Reporty © Radio France - Romain Sost

Ils sont 2 000 testeurs pendant deux mois. 1 000 employés municipaux pourront utiliser l'application dans un cadre strictement professionnel, alors que 500 autres se sont portés volontaires pour s'en servir en dehors du travail. En plus de ces utilisateurs, on retrouve les voisins vigilants, des membres des comités de quartier ou encore la réserve civile et citoyenne.

La police municipale niçoise est la première en France en terme d'effectifs. Nice a la plus importante vidéo-surveillance, avec presque 2 000 caméras disséminées dans la ville, soit 27 par kilomètre carré.