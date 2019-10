La ville de Nice va expérimenter les petits déjeuners gratuits dans 7 écoles en zones prioritaires

Nice, France

C'est une expérimentation qui va durer quatre mois. Dès la rentrée des vacances de La Toussaint, 772 enfants scolarisés dans sept écoles de Nice se verront proposer tous les mardis matins entre 8h20 et 8h40 un petit déjeuner à l'école. Il sera composé de lait chocolaté, d'un biscuit aux céréales et de purée de fruits.Ce dispositif vise à participer à la réduction des inégalités alimentaires pour le premier repas de la journée, indispensable à la concentration,.

Les écoles concernées sont situées en REP et REP +

Dans le but de renforcer l'éducation à l'alimentation, le dispositif porté par la secrétaire d'Etat auprès de la ministre de la santé est dédié aux écoles situées dans des territoires où les difficultés sociales sont importantes. A Nice cela concerne les quartier des Moulins, de l'Ariane, le nord de St Roch et les Liserons. L'Etat participe à hauteur de 1 euros par enfant.

Les écoles qui doivent participer _: _La maternelle Orchidées, la maternelle Digue des Français, la maternelle Val d'Ariane, la maternelle Muriers, l'école élémentaire Jacques Prévert, la maternelle Saint-Charles, l'école Aquarelle.

L'expérimentation aura lieu du 5 novembre au 11 février, et après évaluation auprès des enseignants et des parents, le dispositif pourra évoluer et être prolongé jusqu'à la fin de l'année.

Dans le département des Alpes-Maritimes, la commune de Carros envisage aussi de distribuer des petits-déjeuners gratuits dans les écoles prioritaires, à la rentrée 2020.