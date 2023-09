La Ville de Nîmes élargit le périmètre du stationnement payant en centre-ville

Finie la gratuité du stationnement dans plusieurs rues des secteurs Nord-Gambetta et Pasteur à Nîmes. A partir de ce lundi 2 octobre, il faudra payer pour se garer. La Ville élargit le périmètre du stationnement payant pour dit-elle, "concilier les besoins de stationnement des riverains et des usagers plus occasionnels et faciliter le turn-over**. L’extension de ce périmètre concerne un total d’environ 1 000 places supplémentaires. Pour le quartier "Cadereau" (secteur compris entre l’avenue Pompidou à l’Ouest, la rue de l’Abattoir au Sud, l’avenue Jean Jaurès à l’Est et l’avenue Roosevelt au Nord) le stationnement ne sera payant qu'à partir du 1er janvier 2024.

Les rues concernées :

Nord-Gambetta : secteur compris entre la rue Clérisseau au Sud, la rue Enclos-Rey à l’Est, les rues de la Faïence, Porte-Cancière, Maucomble et Vincent au Nord, et la rue Rouget de L'Isle à l’Ouest.

Pasteur : secteur compris entre le quai de la Fontaine au Sud, la place Picasso à l’Ouest, la rue des Bénédictins au Nord et la place de la Révolution à l’Est

A partir du 2 octobre, le stationnement sera donc payant de 9h à 12h et de 14h à 19h, du lundi au vendredi, et de 9h à 12h le samedi . Il sera gratuit le samedi après-midi, dimanche et jours fériés.

Le détail des tarifs