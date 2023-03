La Ville de Nîmes et les professionnels de santé se mobilisent pour prévenir le cancer colorectal

ÀA l'occasion de Mars Bleu , le mois du cancer colorectal, qui touche chaque année 43.000 personnes en France, la Ville de Nîmes a souhaité formaliser au travers d'une charte, le réseau de prévention mis en place depuis plusieurs mois avec l'ARS (Agence régionale de santé), la Ligue contre le cancer, le Centre régional de coordination de dépistage des cancers (CRDC), la Caisse primaire d'assurance maladie, le CHU, le comité départemental d'éducation pour la santé (CODES30), la Communauté professionnelle territoriale de santé (CPTS) Nemausa et plusieurs associations. Nîmes fait en effet partie des mauvais élèves en matière de dépistage du cancer colorectal avec moins de 25% de personnes de plus de 50 ans dépistées chaque année.

Le taux est de 35% au niveau national. L'objectif ambitieux de la Ville d'ici trois ans est d'arriver à un taux de 50% en mobilisant les professionnels de santé au plus près des populations. "Les campagnes de terrain sont importantes confie Dolorès Orlay-Morleau, l'adjointe déléguée à la santé. Aller rencontrer les associations, les pharmacies, les médecins qui sont inscrits dans les territoires pour qu'ils soient nos relais et qu'ils parlent à la population avec le langage qui convient pour les inciter à réaliser ce dépistage, c'est important."

95% des cancers colorectaux dépistés de manière précoce peuvent être guéris

L'enjeu est de taille : le cancer colorectal est le deuxième cancer le plus meurtrier après le cancer du poumon. C'est le deuxième le plus fréquent chez la femme après celui du sein, le troisième chez l'homme après ceux de la prostate et du poumon. Il est responsable de 17.000 décès par an.

"Les symptômes sont peu spécifiques précise le Dr Ludovic Caillo, praticien hospitalier au service de gastro-entérologie du CHU de Nîmes. On peut retrouver des troubles du transit, des saignements, des douleurs abdominales, une perte de poids ou d'appêtit. Malheureusement, quand ces symptômes apparaissent, ça veut dire que le cancer est à un stade potentiellement avancé. C'est donc le dépistage qui permettra de voir le stade précoce."

Un dépistage que de nombreuses personnes ne font pas. "Parce qu'elles ne veulent pas savoir" explique le Dr Mathieu de la Ligue contre le cancer. "C'est aussi considéré comme quelque chose de sale parce qu'on touche à la défécation ajoute le Dr Marielle Cannonge, responsable dans le Gard du Centre régional de coordination de dépistage des cancers. Le dépistage pourtant est indolore et rapide. Et un test positif ne veut pas dire forcément qu'il s'agit d'un cancer. Dans la majorité des cas, ce sont des polypes. Mais ces tumeurs bénignes, si elles ne sont pas soignées, peuvent devenir cancéreuses. Détecté suffisamment tôt, le cancer colorectal peut être guéri dans 95% des cas."

La coloscopie nécessaire pour affiner le diagnostic

C'est donc les mentalités qu'il faut faire évoluer aujourd'hui. Et convaincre les personnes qui ont été testées positives à faire une coloscopie. Ce qu'elles refusent souvent. " Vu les délais pour obtenir un rendez-vous, ça rebute." C'est pour cela que depuis 2020, le CHU de Nîmes a mis en place une équipe pluridisciplinaire pour suivre les patients depuis le dépistage, jusqu'à leur prise en charge. "On regroupe les consultations avec l'anesthésiste et le gastro-entérologue le même jour explique le Dr Caillo et on programme déjà la coloscopie. Ça optimise la prise en charge du patient."

Dans le cadre de Mars Bleu, un stand d'information sur le cancer colorectal sera d'ailleurs installé chaque mardi dans le hall de l'hôpital Carémeau de 8h à 16h. Il est également possible désormais pour les personnes ayant reçu une invitation à se faire dépister d'obtenir leur kit sur le site www.monkit.depistage-colorectal.fr avec le numéro figurant sur le courrier.