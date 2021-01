La Ville de Nîmes fournit 400 trousses d'hygiène bébé aux familles en grande précarité

Les produits d'hygiène pour assurer la toilette et les soins des nourrissons restent difficiles d'accès pour les familles en situation de grande précarité. Alertée par les associations avec qui elle a l'habitude de travailler (Secours populaire, Secours Catholique, Association Protestante d’Assistance, Restos du Cœur, Ordre de Malte et Humanimes), la Ville de Nîmes a décidé de répondre à ce besoin urgent de fournitures d'hygiène. A partir du 25 janvier, elle va distribuer des kits hygiène à ces associations. 400 familles sont concernées. Ces kits sont composés d'une centaine de couches, de coton et de crème de soin pour bébé.