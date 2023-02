La Ville de Nîmes installe son nouveau conseil communal des ainés

29% de séniors à Nîmes en 2020, 33% d'ici 20 ans. Pour accompagner le vieillissement de la population, la Ville a souhaité se doter d'un conseil communal des ainés. Quelque 37 candidats se sont portés volontaires et 26 ont été retenus (15 femmes, 11 hommes). Issus de tous les quartiers de la ville, ils ont trois ans pour faire des propositions aux élus dans tous les domaines et améliorer la vie des aînés au quotidien.

"Ce qu'ils peuvent amener à la ville, c'est leur connaissance du territoire, explique Evan Hamaïde, le designer social qui les accompagnera. Ils rencontrent aussi des problématiques au quotidien qu'il est bon de faire ressortir." Les ainés travailleront autour de six thématiques d'ici 2026 : culture/loisirs ; information/communication ; lien social ; prévention/tranquillité ; cadre de vie/services/soins et participation citoyenne/bénévolat.

Au conseil des ainés de convaincre les élus pour voir son projet aboutir

Une fois les idées proposées, elles seront présentées aux élus. "Quand il y aura un projet qui concernera un service de la ville, confie Marie-Chantal Barbusse, l'adjointe à l'action sociale, on s'adressera à lui. S'il est bon, on demandera à ce service de financer ce projet." La Ville compte d'ailleurs s'appuyer sur ce conseil communal pour plancher sur le futur réaménagement de la résidence "La Montagnette". La Ville souhaite y faire des logements inclusifs (intergénérationnels et adaptés au maintien au domicile).