"Les gens attendent de nous transparence et probité" dit le Maire de Panazol qui a signé la charte Anticor

La ville de Panazol, en Haute-Vienne, vient de signer la charte de l'association Anticor, qui milite pour la transparence de la vie publique. "On répond à une attente, il y a une défiance envers le monde politique, on a un impact médiatique par rapport aux affaires nationales dans les conversations qu'on a avec nos concitoyens. On avait à coeur de s'engager dans une démarche de transparence", explique Fabien Doucet, le nouveau Maire de Panazol, qui était l'invité de France Bleu Limousin ce lundi matin.

On n'est pas là pour laver plus blanc que blanc

"On n'est pas là pour laver plus blanc que blanc, on est là pour dire simplement que nous sommes des citoyens qui nous engageons pour notre commune, de façon sereine et pour l'intérêt général" précise encore le premier magistrat de cette ville en plein essor démographique.

Cette charte de l'association Anticor prévoit 30 mesures, mais certaines ne s'appliquent pas à des communes de la taille de Panazol, qui n'en appliquera donc que 25. "La première, défendue par tous les candidats de ma liste, c'est la baisse des indemnités des élus, que nous baissons de 25.000 euros par an, ce qui amène une _économie de 150.000 euros sur l'ensemble du mandat_. Nous on montre l'exemple, et ça permet de faire avancer la commune de Panazol" explique Fabien Doucet.

Baisse des indemnités des élus, bonus-malus de présence, démocratie directe, commission d'éthique

Il est aussi question de mettre en place un "bonus-malus" par rapport à la présence des élus aux conseils municipaux. "On avait constaté lors du précédent mandat que certains conseillers n'étaient plus présents, n'étaient plus impliqués, c'est une chose qu'on a voulu corriger. On veut que les 33 élus, majorité ou opposition, soient impliqués dans tous les dossiers" dit encore le Maire.

Des consultations directes de la population seront aussi mises en place, "c'est pour cela que nous avons créé un poste d'Adjoint à la Démocratie participative et à la vie citoyenne", a encore expliqué Fabien Doucet, qui se montre cependant critique par rapport à certaines mesures de cette charte Anticor. "Dans une ville de 11.000 habitants, il y a certaines mesures qu'il faut adapter, nous sommes un gros village, on n'est pas une grande ville où les enjeux ne sont pas les mêmes".

Ainsi, s'il ne voit aucun problème à publier les indemnités des élus, Fabien Doucet est plus réticent à rendre public le salaire des collaborateurs de cabinet. "C'est compliqué pour le collaborateur lui-même" dit-il, et ce qui me gêne c'est que là on étale la vie privée et la rémunération d'une personne, même si je comprends le besoin d'encadrement car il y a eu des dérives. Mais on s'y pliera, il n'y aura pas d'abus".

Enfin, une commission d'éthique composée de "3 élus et de 6 concitoyens" sera chargée de contrôler que la charte est respectée. "Aujourd'hui, en local, les gens attendent de nous d'être transparents, de montrer de la probité et de l'éthique" a conclu Fabien Doucet.