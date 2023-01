La ville de Pantin devient Pantine en soutien à la cause des femmes

Le maire socialiste de Pantin souhaite une prise de conscience sur les inégalités persistantes entre femmes et hommes

Dans sa vidéo de vœux, le maire de Pantin, Bertrand Kern, a réservé une surprise à ses administrés. Dans ce film d'une durée d'une minute, publié sur les réseaux sociaux ce lundi 2 janvier, il annonce que "Pantin s'appellera pendant un an Pantine". "J'ai décidé, précise-t-il, de placer les vœux de la municipalité sous l'égide de l'égalité entre les femmes et les hommes et de la lutte contre les violences faites aux femmes".

Ce geste demeurera symbolique. Ne vous attendez pas à voir de nouveaux panneaux à l'entrée de la ville, un changement officiel de nom est une démarche complexe que l'élu socialiste n'a pas entreprise. Il affiche néanmoins sa volonté de faire passer un message, rappelant que malgré les progrès réalisés ces dernières années, les femmes restent "moins payées que les hommes" et que leur place dans l'espace public "n'est pas toujours bien acceptée par les hommes".

Sur les réseaux sociaux, les réactions sont partagées, entre ceux qui applaudissent l'initiative et ceux qui la jugent inutile voire ridicule. De quoi animer certainement les cérémonies de vœux que le maire de Pantin a prévu d'animer tout au long du mois de janvier.