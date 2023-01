La Ville de Paris lance son assurance habitation pour les parisiens aux revenus modestes et de la classe moyenne

La mairie de Paris lance aujourd'hui (lundi) une assurance habitation pour les locataires sociaux et du privé parisiens. Contrairement aux différences de tarifs pratiqués par les assurances privés en fonction des arrondissements d'habitation, cette assurance propose les mêmes tarifs, quel que soit l'arrondissement de résidence.

Un tarif modulé en fonction du logement

Le tarif ne varie qu'en fonction du nombre de pièces du logement. Le locataire d'un studio devra débourser 130 euros par an contre 194 euros pour celui d'un trois pièces, et 220 euros pour un cinq pièces.

Cette offre s'adresse aux Parisiens avec un revenu d'environ 2000 euros net par mois pour une personne seule, un peu plus de 3000 euros pour un couple et un peu plus de 4700 euros pour une famille avec deux enfants.

Pas de critère d'exclusion et une assistance 24h/24

Parmi les gros avantages de cette assurance, une assistance est joignable 24/24 et 7 jours sur 7, quel que soit le sinistre ou la panne. Les problèmes de serrurerie sont aussi compris.

L'adhésion, qui ne comprend aucun frais de souscription, se fait très rapidement par internet sur le site de l'assureur , qui s'occupe directement de la résiliation de l'ancien contrat.

"Une assurance de qualité à un prix pas trop cher"

Pour Ian Brossat, Adjoint au logement à la mairie de Paris, "l'objectif de cette assurance habitation est de faire en sorte que les Parisiens les plus modestes puissent bénéficier d'une assurance de qualité à un prix qui ne soit pas trop cher".

Il précise que "certains Parisiens n'ont pas d'assurance habitation alors que c'est obligatoire. Bon nombre d'entre-eux en ont une de mauvaise qualité, qui couvre mal les risques".

Pour Ian Brossat, "l'objectif global est de soutenir le pouvoir d'achat des parisiens modeste. Nous voulons leur permettre d'avoir une assurance à prix cassé, mais de bonne qualité. Nous voulons faire en sorte que les Parisiens puissent continuer à vivre dans cette ville qu'ils aiment".