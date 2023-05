La ville de Paris organise une campagne pour les respect des règles de circulation

Pour la paix entre les usagers. Ce mardi matin, la ville de Paris organisait une campagne de prévention des voies réservées et la sécurité des cyclistes. Place de Valenciennes, à l'angle de la rue La Fayette et du boulevard Magenta, la police municipale est venue en nombre pour distiller des messages de prévention et de sécurisation.

ⓘ Publicité

Pour David Belliard, adjoint aux mobilités et et à la transformation de l'espace public, "on est d'abord dans un espace de prévention. On voit bien qu'on est dans une optique de prévention. On a un sujet de transformation de l'espace public. Les pistes cyclables n'existaient pas il y a quelques années. Il faut un apprentissage. l'objet de la police municipale est de mieux expliquer les règles, de mieux informer et puis parfois, quand ça ne fonctionne pas, il faut sanctionner. Il n'y a pas d'impunité dans l'espace public. Le respect des règles, c'est pour tout le monde."

Jean-Michel est rassuré. Il ne se fera pas verbaliser. Le pied sur la pédale, il attend que le feu passe au vert pour traverser à vélo sur la piste cyclable et précise en souriant qu'il "ne respecte pas trop les règles à vélos donc il ne faut pas verbaliser." Sébastien, autre cycliste quotidien, estime, au contraire, qu'"il y a pas mal d'incivilités comme les vélos qui grillent les feux rouges, qui ne s'arrêtent pas au niveau des piétons. Etant piéton et père de famille, je trouvais ça très désagréable de se faire bousculer par les vélos. La verbalisation est nécessaire à certains égards, lorsque la priorité des piétons n'est pas respectée par exemple. "

Pour Caroline Fontaine, chef de service de police municipale du 10è arrondissement, le véritable problème avec les cyclistes, "c'est les oreillettes. Quand je les interpelle, ils ne m'entendent pas, Ils n'entendent pas les injonctions, ni le sifflet. Ca veut dire que si on leur dit de faire attention derrière eux, ils n'entendront pas et se feront percuter. Nicolas Nordman, adjoint chargé de la prévention et de la police municipale*, à la mairie de Paris, précise qu'il est possible d'"être verbalisé à vélo ou à trottinette sur un trottoir*." Toujours pour les vélos, "le non respect des priorités piétonnes que ce soit au feu rouge ou le fait de ne pas respecter un piéton qui traverse à un passage clouté peut aussi être verbalisé."

En 2022, plus de 20 678 cyclistes parisiens ont été verbalisés. Lors des quatre premiers mois de l'année 2023, 9796 verbalisations ont déjà été distribuées.