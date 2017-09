La Ville de Paris organise une journée de grand nettoyage

Ce samedi, la Ville de Paris organise une journée grand nettoyage. Plus de 1000 participants sont attendus.

La Mairie de Paris organise ce samedi une journée grand nettoyage dans la capitale. Depuis 2014, cette opération est un succès rassemblant plus de 1000 participants soucieux de la propreté de leur ville. La maire de Paris, Anne Hidalgo, sera également de la partie pour "nettoyer des lieux fréquemment salis" et inciter les gens à "plus de civisme" dans une ville souvent critiquée pour sa saleté.

Devenir un "ambassadeur de la propreté"

La Ville invite les Parisiens ainsi que les associations à se munir de gants et de poubelles pour nettoyer les rues et devenir "ambassadeurs de la propreté". Ces quelque cinquante volontaires ont reçu du matériel : chasuble, paire de gants, pince télescopique ou encore sacs-poubelles. C’est à eux de rassembler un maximum de participants, même si chacun est libre d'y aller de sa propre initiative.

Enlèvement de mégots de cigarette, Paris 19ème. - Henri Garat

Un secteur qui coûte 500 millions d’euros à la Ville par an

Une cinquantaine d’opérations ainsi que des animations sont attendues samedi dans toute la ville pour sensibiliser un maximum de citoyens parisiens. Début 2016, un plan de renforcement de la propreté à Paris avait été voté : de nouveaux matériaux, de nouvelles tournées d’éboueurs ou encore de nouvelles sanisettes avaient été mis en place dans ce secteur qui emploie 5000 agents et coûte 500 millions d’euros à la Ville par an.

Si l’envie vous prend, vous pouvez encore vous inscrire sur le site internet de la Mairie et choisir parmi les cent points de rendez-vous.