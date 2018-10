La ville de Paris va ouvrir 700 places d'hébergement pour les sans-abris d'ici début 2019. C'est Anne Hidalgo qui l'annonce ce dimanche dans les colonnes du JDD. Parmi les lieux choisis, l'Hôtel de Ville et des mairies d'arrondissement.

Paris, France

Des personnes sans domicile seront accueillies cet hiver dans les mairies d'arrondissement et à l'Hôtel de Ville de Paris. C'est la maire de Paris Anne Hidalgo qui l'annonce ce dimanche dans le Journal du dimanche.

La mairie s'engage à créer 1 500 places pour les sans-abris. Anne Hidalgo explique que "plus de 800 [places] ont déjà été crées dans nos bâtiments depuis février, 700 seront ouvertes d'ici début 2019". La maire de Paris compte sur l'État pour créer les 1 500 autres places nécessaires car selon un recensement effectué en février dernier par la ville, 3 000 personnes vivent à la rue à Paris.

Un centre d'hébergement dans les salons des Prévôts et des Tapisseries à l'Hôtel de Ville

Sur franceinfo, l'adjoint au logement et à l'hébergement d'urgence Ian Brossat confirme également qu'à l'Hôtel de Ville ouvrira un centre d'hébergement dédié entièrement aux femmes. "On l'oublie parfois mais 12% des personnes sans-abri sont des femmes. Elles ont souvent des craintes à entrer dans un centre généraliste. 90% des femmes SDF ont subi des violences (...). Nous souhaitons donc créer un centre d'hébergement qui leur sera dédié, en l'occurence à la mairie sur les deux salons, le salon des Prévôts et celui des Tapisseries, qui sont à l'intérieur de l'Hôtel de Ville", a détaillé Ian Brossat.

Ces salons ouvriront dès le mois prochain a ajouté l'élu sur Twitter.