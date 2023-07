La ville de Paris veut durcir les sanctions contre les tags et l'affichage sauvage

La mairie de Paris montre les dents. A un an des Jeux Olympiques, la ville a décidé de s'attaquer fermement à ceux qui défigurent les bâtiments avec des tags ou des affichages sauvages, a annoncé Emmanuel Grégoire, le premier adjoint à la maire de Paris, lors d'une opération de nettoyage de tags ce lundi matin sur l'île Saint-Louis.

En plus du préjudice esthétique pour la ville, la multiplication des graffitis entraine aujourd’hui une facture de plus de 6,5 millions d'euros par an, le double de ce qu’elle dépensait en 2020. Il faut dire que l’opération est délicate surtout quand les tagueurs s’en prennent à des bâtiments historiques.

C’est très lentement à l’aide d’un pistolet pulvérisateur que les agents spécialisés enlèvent les graffitis en pulvérisant de la poudre de verre et un abrasif. Un système qui n’agresse pas la pierre, mais qui est long et minutieux.

Plainte contre les multirécidivistes

En parallèle du nettoyage, la ville porte plainte contre les auteurs de ces tags. "Ils sont probablement une dizaine d’individus, qui peuvent taguer leur nom tous les 10 mètres sur un mur, explique Emmanuel Gregoire. "Avec également une compétition qui peut s’organiser entre eux."

"Il faut qu’ils comprennent qu’on ne peut pas avoir de tolérance la dessus. On nous dit c’est pas grave de taguer : le problème c’est quand des dizaines d’individus le font de façon systématique, nous devons ensuite mobiliser de l’argent publique, du temps de travail d’agent public qui pourrait être employer à autre chose."

La ville est donc déterminer à lutter plus sévèrement contre ces agissements qui deviennent un gros problème de société. Elle a donc lancé une procédure contre le tagueur LIAK, auteur d’au moins 120 tags illégaux constatés. En 2022, la justice a lourdement condamné à 17.000 euros d’amende et à 6 mois de prison le tagueur SIX SAX pour des faits similaires.

Affichage sauvage : 8 agences de street marketing dans le viseur

La Ville veut aussi lutter contre ces campagnes d'affichage sauvage qui se multiplient. Pour certaine entreprises récidivistes, elle veut passer maintenant aux sanctions.

"J’ai souvent des échange avec des entreprise ou des grande ONG, je leur dis, vous être en train de cautionner un système qui est illégal et qui pollue la planète. Il faut beaucoup d’eau pour enlever une affiche", explique Colombe Brossel l’adjointe en charge de la propreté*. "Ce travail de prévention marche sur certaine entreprise et sur certaines ONG, mais d’autres sont complément rétives."*

Ces campagnes illégales sont souvent menées par des intermédiaires*, "des agences de street marketing qui vendent une prestation à des marques en leur disant qu’il enlèveront les affiches, ce qu’elles ne font jamais",* explique l’adjointe en charge de la propreté.

Huit de ces agences vont à faire l’objet d’une plainte de la mairie de Paris à la préfecture de région, en charge de la verbalisation de ce type d'infraction. Et parfois ce sont les marques elles-mêmes qui sont à l'origine de ces affiches sauvages. "L a ville de paris a transmis en début d’année, un dossier à la préfecture de région pour une campagne d’affichage massive et illégale des montres Swatch."

En 2024, la ville pourra verbaliser directement

Mais à partir du 1er janvier 2024, la ville de Paris récupère la compétence d’établir des amendes aujourd’hui exercée par la préfecture de région. Elle pourra donc verbaliser directement ces agences de street marketing. Des agents ont été formés et assermenté par le tribunal.

Et pour Colombe Brossel, "l’objectif est de les taper au portefeuilles afin de faire baisser leur enthousiasme pour l’affichage illégale." "A 1.500 euros d'amende par affiche, ceux qui se font plaisir en couvrant de manière illégale les abribus ou les murs pour vendre des produit ou des prestation seront les premier dans notre viseur", explique Colombe Brossel.

La seule tolérance à l'affichage sauvage à Paris concernera les affiches qui dénoncent les violences faites aux femmes, les viols ou les crimes sexistes, précise Emmanuel Gregoire le premier adjoint.