La ville de Paris veut renforcer son dispositif de vidéosurveillance sur une soixantaine de sites

"La ville de Paris a l'ambition d'être extrêmement volontariste sur le sujet et nous avons décidé d'investir de manière forte pour continuer à implanter des caméras de vidéoprotection" explique Nicolas Nordman, adjoint d'Anne Hidalgo en charge de la Sécurité, devant la presse, à quelques jours du dernier Conseil de Paris de l'année. La majorité présentera un amendement en ce sens qui sera sera débattu en séance ce mercredi.

Le plan d'un montant de 4 millions d'euros prévoit la mise en place, sur la durée de la mandature, de 320 caméras sur 64 sites qui n'en disposaient pas, afin de "rééquilibrer le déploiement entre les arrondissements, puisque les caméras sont davantage concentrées historiquement dans l'Ouest et le centre de la capitale, notamment autour des lieux historiques de pouvoir, et par conséquent certains gros arrondissement périphériques sont déficitaires par rapport à la moyenne parisienne. Ce qui explique des dotations importantes dans de gros arrondissements tels que les 13è 15è, 18è et 19è" précise N. Nordman.

Ce dispositif supplémentaire de vidéosurveillance a également pour ambition de "préparer la ville à l'arrivée de grands événement comme les jeux olympiques". D'autres caméras devraient également être mises en places sous l'égide de la préfecture de police.

Ces nouvelles caméras serviront aussi à renforcer la verbalisation : "nous avons la volonté, dès le début de l'année 2023, de doubler notre capacité de vidéoverbalisation. C'est un moyen extrêmement important pour nous de réguler la circulation, notamment les flux sur les pistes cyclables, les circulations sur les voies de bus ou encore les arrêts aux feux" fait savoir l'élu en charge de la sécurité avant d'ajouter ce nouvel atout : "les caméras sont aussi un moyen important pour assurer la protection des parisiens et des parisiennes et un moyen d'élucidation des enquêtes. Elles permettent de confondre les auteurs, telle que la rixe mortelle dans le 17è arrondissement". Faux rétorquent les écologistes parisiens : "On estime à 2% seulement l'élucidation d'enquête" grâce à la vidéo surveillance rétorque Nour Durand Raucher, vice-président du groupe des écologistes de Paris délégué à la sûreté et à la prévention. Selon lui, si cet investissement de 4 millions d'euros était affecté dans les effectifs des forces de l'ordre, le pourcentage de résolution d'enquête serait nettement supérieur. Mais "la vidéosurveillance est plutôt populaire dans la population : on voit qu'il y a une bataille de la communication qui a sans doute été gagnée par les marchands de caméras" déplore N. Durand-Raucher. Le groupe des écologistes compte demander à la majorité "un bilan détaillé du coup réel du dispositif, et un bilan sur ce que le dispositif déjà existant a permis de réaliser, pour que les parisiens et les parisiennes se rendent compte du peu d'efficience et du coût délirant que cela représente". Le vice président du groupe des verts souligne que ce déploiement se fera au détriment d'une police de proximité : "sur le plan sécuritaire, cela signifie que c'est autant de gens [de policiers, NDLR] qui ne sont pas sur le terrain mais affectés derrière des caméras". Le groupe des écologistes de Paris votera donc contre ce nouveau plan de déploiement de nouvelles caméras vidéos, et estime que la municipalité pourrait "faire mieux" en matière de sécurité, si elle investissait d'avantage dans "la prévention, la qualité de l'enseignement dans les écoles, l'accompagnement des familles, notamment des familles monoparentales".

A l'inverse, la droite reproche à la majorité de ne pas déployer suffisamment de caméras. "Nous en avions demandé beaucoup plus, mais nous n'en aurons par exemple que trois dans le 14è et six dans le 15è" regrette Nicolas Jeanneté, du groupe Changer Paris. La ville sera dotée en tout de "1600 sites de caméras de vidéoprotection" dit-il, "quand il en faudrait 4.000" et il établit cette comparaison : "il y a une caméra pour 724 habitants à Marseille, une caméra pour 700 habitants à Strasbourg, et seulement une caméra pour 1.500 habitants à Paris. La capitale est la 28è ville de France en terme d'équipement de caméras". Une situation "inquiétante" selon N. Jeanneté, "quand on sait que le dispositif vidéo est important pour prévenir les attroupements et les rixes". Le groupe Changer Paris demande également **"**l'autorisation de mettre en place la vidéo protection augmentée, ces logiciels qui permettent notamment, quand il y a des rassemblement ou des bagarres, de détecter très vite les mouvements de foule sur des caméras la nuit".

