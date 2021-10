La ville de Périgueux va changer 6000 pavés du secteur sauvegardé

La ville de Périgueux va procéder au remplacement de 6000 pavés endommagés place du Coderc et place de l'ancien hôtel de ville. Les travaux débuteront le 25 octobre et s'achèveront le 29 novembre.

A compter du lundi 25 octobre et jusqu'au lundi 29 novembre, la ville de Périgueux va procéder au changement de 6.000 pavés de son secteur sauvegardé. Les travaux concernent une partie de la place du Coderc et de la place de l'ancien hôtel de ville. Deux sites qui accueillent habituellement les marchés du mercredi et du samedi. Lors de ce chantier, les points d'apport volontaire, autrement dit, les gros conteneurs à déchets enterrés devant la halle, vont être retirés et déplacés boulevard Montaigne, à la hauteur de l'agence de la Société Générale.

Les camions à l'origine des dégradations

Pour François Carême, adjoint à la maire de Périgueux, les 250 m² de pavés à changer l'avaient déjà été il y a à peine quatre ans. Mais le passage répété des camions, notamment celui de 26 tonnes chargé de vider les conteneurs, les a désolidarisés. D'où le déplacement des points d'apport volontaire boulevard Montaigne. Un mois de travaux pour changer 6.000 pavés, cela peut paraître long, "mais cette durée est nécessaire explique François Carême. "On remplace les pavés, on met du mortier perméable, et surtout, on laisse sécher. Les travaux proprement dit vont durer 15 jours, mais la période de séchage cinq semaines".

La circulation s'annonce perturbée

Pendant la durée des travaux, la circulation risque d'être perturbée. "Nous allons interdire la rue des Chaînes précise François Carême, sauf le matin de 6h à 10h pour les marchés et les livraisons, de même que la rue de l'ancien hôtel de ville. Comme la rue des Chaînes est à sens unique, les gens ne pourront pas faire le tour des halles du Coderc. Ils devront donc faire demi-tour et repartir par la rue des Chaînes, ce qui va poser quelques problèmes. La police municipale sera donc mobilisée pour faciliter la circulation.