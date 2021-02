La ville de Poissy supprime certaines aides municipales pour les familles de jeunes délinquants

Le maire divers-droite de Poissy dans les Yvelines a fait voter ce lundi en conseil municipal la suspension voire la suppression de certaines aides aux familles de délinquants mineurs, comme les bourses accordées aux collégiens et lycéens. Le maire dit vouloir "responsabiliser les familles".

Les bourses pour les collégiens et lycéens de la famille ou encore les aides d'accès aux loisirs : voilà certaines aides municipales que la ville de Poissy (Yvelines) veut supprimer désormais pour les familles de délinquants mineurs. La mesure a été adoptée ce lundi soir en conseil municipal, avec 36 voix sur 39. Le maire divers-droite, Karl Olive, entend ainsi "responsabiliser les familles des délinquants."

La cantine et les activités scolaires pas concernées

Dès le premier rappel à la loi, les aides municipales d'accès aux loisirs seront suspendues voire supprimées en cas de récidive. Certaines bourses de 100 à 400 euros par mois pour les collégiens et lycéens de la ville pourront également être enlevées. La mesure ne s'appliquera pas en revanche pour la cantine scolaire, les activités périscolaires et les allocations familiales, pour ne pas "remettre en cause le quotidien vital", précise le maire.

Selon la délibération du conseil municipal consultée par l'AFP, cette mesure décidée par la municipalité fait suite à des "actes de violences répétés" depuis six mois.