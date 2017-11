La ville de Poitiers dévoile ses animations pour Noël 2017

Marché de noël, patinoire, manèges, la ville de Poitiers se prépare à Noël. En plus des animations traditionnelles, la relance les Polychromies, met en place de nouvelles illuminations et de nouveaux rendez-vous pour les famille. Ce sera du 25 novembre 2017 au 7 janvier 2018.

Pour la 19ème année consécutive, la Ville de Poitiers et poitiers le centre, associations de commerçants du Plateau, s'associent pour proposer aux poitevins une ambiance de Noël du 25 novembre 2017 au 7 janvier 2018.

Au programme cette année : marché de Noël, patinoire, illuminations, balades à poneys, fête foraine, spectacles, patrimoine et ateliers pour les plus petits. Tout le programme est disponible sur noelapoitiers.fr

MANEGES ET ATTRACTIONS

Outre la fête foraine, parc Blossac, il y aura des manèges Place Leclerc et place Alphonse Lepetit.

VILLAGE DE LA PATINOIRE

Outre les manèges également installés place Alphonse Lepetit , il y aura également place Leclerc, une patinoire en glace naturelle de 400 m² de surface + un jardin des glaces pour les tout-petits. 6 euros (entrée + prêt de patins) Autres tarifs sur le site. La ville offre un ticket gratuit aux 4 700 élèves des écoles élémentaires de Poitiers.

MARCHE DE NOEL

35 chalets cadeaux et gourmandises installés autour de la patinoire avec stand boissons et friandises. Tous les jours de 11h à 19h.

RDV AVEC LE PERE NOEL

Il paraît qu'entre la préparation des cadeaux et de sa grande tournée, l'homme en rouge et à la barbe blanche sera dans les rues du centre-ville les 16, 17 , 20 , 23 et 24 décembre de 14h à 17h. Le père Noël sera également au pied du grand sapin tous les jours à 17h30.

CHEVAUX ET PONEYS

Balades gratuites en calèche à partir du 9 décembre entre Blossac et le square de la République, tous les jours de 14h à 18h30 sauf le 25 et le 1er.

Balades à Poney Place charles de Gaulle du 24 au 7 sauf le 25 et le 1er de 14h à 18h

VILLAGE DES POLYCHROMIES

Cathédrale St Pierre - création artistique par le Lolektif Alambik - du 21 eu 23 décembre de 18h à 22h sur le parvis de la cathédrale.

Notre-Dame - Création de Skertzo du 1er au 12 janvier de 18h à 18h15, place Charles de Gaulle

Promenades à la tombée des étoiles : Balades nocturnes et guidées des façades animées par les Polychromies, de l'église Notre-Dame à la Cathédrale St Pierre - les 21, 22 , et 23 décembre à 18h15 sur le parvis de l'église Notre-Dame.

DE NOUVELLES ILLUMINATIONS DANS TOUTE LA VILLE

Blanc, or et argent, la ville installe de 188 illuminations dans les différents quartiers de Poitiers cette année. Sans compter le sapin haut de 14 mètres installé place Leclerc, décoré par une entreprise française.

Engagée dans une démarche de transition énergétique, la municipalité a choisi d'installer des LED, moins énergivores sur ses illuminations.

AUTRES ANIMATIONS