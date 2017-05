La ville de Poitiers mène la vie dure aux rats

Une campagne de dératisation vient de s'achever à Poitiers et les communes alentours. En deux semaines, 1500 points dans les égouts de l'agglomération ont été traités. Objectif réguler la population des rongeurs avant l'été.

L'an passé les rats ont été plus nombreux dans les égouts de Poitiers, environ 150 signalements de riverains ont été recensés. Rien d'inquiétant mais pour la mairie il faut rester vigilants. Une campagne de dératisation vient de se terminer. Deux semaines d'actions pour réguler la population des rongeurs. Une opération massive qui ne se déroule qu'une seule fois par an.

1500 points dératisés dans l'agglomération de Poitiers

Dans les égouts de Poitiers du produit raticide est déposé dans des lieux stratégiques. "Dans les carrefours de la tuyauterie, dans les centres-villes plus propices au développement de la population des rongeurs", explique Lionel Barré, responsable technique au Grand Poitiers. Les blocs rouges de raticides sont fixés au bout d'un fil de fer juste au fond des égouts. "Après il faut quelques jours avant que les rats meurent. Il suffit qu'ils ingurgitent quelques grammes pour que le produit soit efficace", raconte Jérôme Pin de la société place net 79. C'est dans le quartier Beaulieu et à Buxerolles que le plus grand nombre de rats a été recensé par les équipes. "En quelques jours tous les blocs avaient été mangés", confie le technicien.

Les blocs rouges de raticides sont fixés à un fil de fer avant d'être déposés au fond des égouts. © Radio France - Mélanie Barbotin

Des kits de raticides disponibles en mairie

Les riverains peuvent s'ils observent des rats près de chez eux alerter et contacter le réseau s'assainissement. En mairie les habitants sont aussi invités à récupérer des sachets de raticides, efficaces à la fois sur les rats et les souris. Les propriétaires de poulaillers ou encore de compost sont aussi appelés à rester vigilants face à la présence d'éventuelles traces du passage des rats, afin d'éviter une surpopulation.