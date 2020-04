La ville de Poitiers met en place un accueil des enfants pendant les vacances scolaires

Les vacances scolaires débutent dans l'académie de Poitiers mais la garde des enfants reste une priorité au cœur du confinement. Pour les personnels soignants ou affiliés au domaine de la santé, pour les forces de sécurité (police, gendarmerie, pompiers), certaines professions libérales et les facteurs, la mairie de Poitiers prend le relais de l'éducation nationale.

Un accueil est proposé sous la forme de centres aérés du lundi au vendredi. Accueil assuré par quatre maisons de quartiers (Beaulieu, Saint-Eloi, Gibauderie, Trois-Quartiers) de 7h30 à 18h30. Des accueils identiques ont lieu aussi à Sèvres-Anxaumont, Lusignan et Chauvigny. A Poitiers, 45 enfants sont déjà inscrits, 27 sur les autres communes de la communauté urbaine.

60% des demandes concernent des personnels du CHU

Il s'agit de groupes limités (dix enfants maximum, cinq pour les plus petits). La restauration pour le déjeuner est assurée par la collectivité. Le week-end, c’est la ville qui prend le relais avec un accueil organisé à l'école Saint-Exupéry, la plus proche du CHU, puisque 60% des demandes émanent de personnels de l’hôpital.

Si vous souhaitez vous inscrire ou avoir des renseignements, il faut contacter la cellule info virus de la mairie au 05.49.52.35.11.

La CAF met aussi une plateforme en place

Pour vous accompagner également, les caisses d'allocations familiales mettent en ligne sur monenfant.fr un nouvel espace qui propose chaque jour des activités différentes pour les familles.

Vous trouverez dans ce centre de loisirs virtuel : des contenus ludiques, éducatifs classés par thème (découvrir, créer, bouger et se détendre, jouer, cuisiner, lire et écouter), et par tranches d'âge (moins de 6 ans, plus de 6 ans, ados, tout public), une journée type chaque jour des vacances avec des propositions d'activités adaptées au rythme et à l'âge de l'enfant.