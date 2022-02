La ville de Poitiers se retire du label "ville fleurie"

La mairie de Poitiers ne veut plus du label "ville fleurie", qu'elle avait pourtant encore obtenu l'année dernière, avec brio. En cause, le temps et l'argent nécessaire pour constituer un dossier. Mais cela ne signifie pas la fin de la végétalisation de la ville.

Les célèbres panneaux jaunes à l'entrée de Poitiers, "villes et villages fleuris" ont disparu. La commune n'apparaît même plus sur le site du label. Comme un air de divorce entre la ville et cette récompense bien connue. "La ville de Poitiers a envoyé un courrier au Comité national indiquant qu'elle souhaitait se retirer du label", nous indique laconiquement la CNVVF. Pourtant, elle comptait "quatre fleurs" à ce classement, l'une des plus hautes récompenses.

La mairie veut rassurer les pictaviens, il y aura toujours des fleurs dans la ville. "Bien sûr, pas d'inquiétude, tempère Pierre Nenez, adjoint au maire à la biodiversité et à la végétalisation. Cela ne change rien à la politique végétale de la ville, disons que cela permet de dégager du temps aux agents engagés dans ce label, qui doivent présenter un dossier, le défendre, recevoir la délégation du label, engager de l'argent... Tout un processus qui décentre les agents de leurs missions du quotidien."

La course au concours n'est pas notre priorité." Pierre Nenez, adjoint à la maire de Poitiers

"Il y a une évolution de notre palette végétale, avec l'utilisation de plantes vivaces à une très grande majorité, qui sont aussi fleuries", précise l'élu.

Interrogé sur d'éventuelles pertes financières liées à ce label, Pierre Nenez évacue, "pas que je sache" répond-il. Le label ne rapporte pas d'argent, et les retombées touristiques seraient minimes : "Poitiers garde une attractivité même sans ce label !"

La ville reste prudente : "si cela posait un réel problème aux habitants, nous pourrions revenir dans ce label", assure Pierre Nenez