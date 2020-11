La Ville de Quimper recrute des bénévoles pour aider les plus vulnérables

La Ville de Quimper, dans le Finistère, cherche à renforcer son réseau de bénévoles "solidaires". Dans ce contexte de crise sanitaire, 70 personnes sont inscrites, et la ville en cherche davantage, pour venir en aide aux personnes les plus vulnérables.

Dans ce contexte de crise sanitaire, la ville de Quimper recherche des bénévoles pour renforcer son réseau d'entraide. 70 bénévoles sont enregistrés pour venir en aide aux plus vulnérables. Il peut s'agir de faire des courses, livrer des repas, maintenir un lien par téléphone ou par mail, ou encore donner un coup de main aux associations caritatives qui en ont besoin. Si vous êtes intéressé, vous pouvez contacter le 02.98.98.89.04.

Et si par ailleurs vous vous sentez vulnérable, si vous êtes âgé de plus de 65 ans, ou de plus de 60 ans et reconnu inapte au travail, ou encore un adulte en situation de handicap, que vous sentez isolés, ou si l’un de vos proches est dans cette situation, vous pouvez vous inscrire sur le registre communal des personnes vulnérables.