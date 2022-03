La ville de Reims inaugure une nouvelle application mobile de signalement

La ville de Reims inaugure une nouvelle application mobile qui permet aux habitants de signaler un problème constaté dans un parc ou sur la voie publique, comme un nid-de-poule ou la chute d'un arbre. Cette innovation permet aux agents de la ville d'être plus efficaces et d'assurer un suivi de tous les signalements effectués via l'application.

Téléchargeable sur tous les smartphones, elle permet de décrire l'incident observé , de prendre une photo et d'indiquer précisément le lieu grâce à la géolocalisation de l'appareil.

Arnaud Robinet, maire de Reims, teste l'application "Reims contact signalement" © Radio France - Natacha Kadur

L'objectif est de « continuer à renforcer les liens entre les habitants et la ville, et d'améliorer le service » précise Arnaud Robinet, le maire de Reims. Grâce à cette application, les agents pourront résoudre avec plus d'efficacité les problèmes soulevés, et adapter le délai d'intervention au niveau de gravité ou d'urgence, selon la nature de l'incident.

Chaque cas est traité soit directement par les services de la ville, soit par un prestataire dédié. Les habitants bénéficieront d'un suivi sur les signalements qu'ils ont effectués.

Les équipes de "Reims Contact" restent joignables par téléphone au 03 26 77 78 79 et via le site reims.fr.