La ville de Reims veut déplacer les forains des Promenades à la chaussée Bocquaine

La mairie de Reims, qui souhaite aménager les Promenades en parc, voudrait que la fête foraine qui s'installe là depuis des années, déménage près du parc Léo Lagrange. Le terrain sera "plus grand et mieux équipé" dit la mairie, mais les forains sont loin d'être convaincus.

A partir de l'été 2018, la fête foraine de Reims, jusque-là installée sur les Promenades, devra déménager. Dès son élection, le député-maire LR Arnaud Robinet, avait fait part de son ambition de transformer ces Promenades en poumon vert du centre ville, parlant même d'un "Central Park". Une ambition incompatible avec la présence d'une fête foraine plusieurs mois par an.

Un emplacement plus grand et mieux équipé, c'est ce que promet la mairie

Ce 4 avril, le maire de Reims Arnaud Robinet a reçu les forains afin de leur présenter son projet : installer les manèges chaussée Bocquaine, sur l'emplacement de l'ancienne piscine Nautilud, tout proche du stade Delaune et du parc Léo Lagrange. "Le terrain sera plus grand", argumente la mairie, 19 500 mètres carrés contre 13 500 aujourd'hui. "Cette fête, telle qu'elle est, est vieillissante. Ce nouvel emplacement permettra d'installer des manèges plus gros", explique Charles Germain, élu en charge du dossier à la mairie. Autre argument, les 800 places de parking a proximité immédiate et la municipalité promet aussi des travaux d'assainissement, et l'installation d'éclairages et de branchements électriques.

Un emplacement trop éloigné du centre et des problèmes de sécurité les soirs de match, répondent les forains

Mais face à ces arguments, les forains restent de marbre. De leur point de vue, ce nouvel emplacement chaussée Bocquaine pose d'abord des problèmes de sécurité les jours de match à Delaune. La mairie répond qu'elle est "en train de réfléchir à des solutions". Les forains disent aussi que ce sera mauvais pour les affaires, pour eux comme pour les commerces du centre-ville puisqu'il n'y aura plus de connexion entre la fête foraine et le centre. La municipalité reconnaît qu'on s'éloigne du centre-ville, mais répond que la chaussée Bocquaine est parfaitement desservie par les transports en commun.