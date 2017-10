La ville de Rennes renforce sa sécurité publique

La maire de Rennes Nathalie Appéré annonce pour janvier 2018 l'arrivée de 12 policiers municipaux supplémentaires et d'une brigade canine. Elle annonce également un renforcement des caméras de surveillance sur le domaine public.

Elle avait annoncé en novembre dernier une hausse des effectifs de police municipale. La maire de Rennes Nathalie Appéré confirme aujourd'hui que 12 nouveaux policiers municipaux ont été recrutés avant l'été et qu'ils sont aujourd'hui en formation. En janvier 2018, l'équipe de police municipale passera donc de 61 à 73 agents. "ça va permettre un triplement des patrouilles sur les quartiers et le centre ville" explique Nathalie Appéré. Les policiers municipaux sont par ailleurs équipés depuis le 1er octobre de caméras portatives, des petites caméras sur leurs uniformes. Ils peuvent ainsi décider déclencher l'enregistrement lors d'une intervention. Selon la maire de Rennes, il s'agit d'un instrument de prévention contre d'éventuelles agressions verbales ou physiques.

Les nouveaux agents arriveront début 2018 explique Nathalie Appéré Copier

Une brigade canine en renfort

S'ajoute à ces nouveaux effectifs, la création d'une brigade canine. 4 chiens et leurs maîtres ont été recrutés. Ils seront opérationnels, eux aussi, en janvier prochain."Leur présence participera de la capacité d'intervention à la fois pour sécuriser les agents mais aussi pour une entrée en relation différente avec certaines personnes et notamment celles marginalisées avec des chiens. La présence du chien permet des liens plus apaisés" explique la maire de Rennes.

La vidéoprotection évolue

Après une étude sur son dispositif actuel de caméras de surveillance, la ville a décidé de le faire évoluer. De 32 caméras sur le domaine public, on devrait passer à 42. Certaines vont être supprimées car plus nécessaires notamment au centre commercial Le Gast qui a été rénové. En revanche, de nouvelles caméras vont faire leur apparition par exemple place Sainte-Anne, place des Lices, rue Le Bastard, place de l'hôtel de ville, sur la dalle Kennedy ou encore dans le quartier Gros Chêne et sur les futurs parvis nord et sud de la gare. La ville va également se doter de 8 caméras mobiles qui seront déployées pour la sécurisation de grands événements et manifestations.