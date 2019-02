La ville de Sablé-sur-Sarthe s'oppose aux nouveaux commerces en périphérie

Sablé-sur-Sarthe, France

INFO FRANCE BLEU MAINE - Désormais, le maire de Sablé donnera "un avis défavorable à tout projet d'extension commercial" sur lequel il serait consulté en commission départementale d'aménagement commercial (CDAC). Cette "décision de principe" sera appliquée dès le 28 février prochain au sujet de deux constructions de moyennes surfaces à Solesmes, dans la zone du centre Leclerc.

Marc Joulaud préside aussi la communauté de communes de Sablé, qui est représentée à la CDAC pour tout projet sur le territoire d'une de ses 17 communes. L'autorisation de cette commission est nécessaire pour tout projet commercial de plus de 1 000 m².

La commune où le projet est situé est aussi représentée dans cette commission. Dans ce cas c'est Solesmes, dont la mairie a délivré le permis de construire et, selon nos informations, donnera un avis favorable au projet. La CDAC de la Sarthe est composée de 9 membres : 6 élus et 3 représentants de la société civile, et ses avis sont votés à la majorité.

Revitalisation du centre ou extension en périphérie

Avec La Flèche, Sablé a intégré en septembre 2018 le dispositif Cœur de ville, destiné à la revitalisation des centres des villes moyennes. C'est dans ce contexte, explique Marc Joulaud, que la ville de Sablé a décidé de s'opposer aux nouveaux projets dans sa périphérie.

Le taux de vacance (commerces vides) dans le centre de Sablé s'élevait en 2018 à 18%, soit près d'un emplacement vide pour quatre commerces ouverts.