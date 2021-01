La ville de Saint-Berthevin a besoin de votre avis pour changer son logo

La mairie de Saint-Berthevin en Mayenne lance un vote sur son site pour changer le logo de la ville : après près de 30 ans de bons et loyaux services, la ville veut redynamiser son image et rajeunir sa communication sur les réseaux sociaux.

Sur les façades des bâtiments officiels et sur les panneaux de Saint-Berthevin (Mayenne), le logo a perdu de sa superbe. Les deux barres grises et les demi-cercles rouge et vert ont déteint. "Ils symbolisaient la nationale et les quartiers de la ville" explique le maire Yannick Borde. En place depuis 2003, il veut désormais donner une image plus moderne de sa commune, notamment sur les réseaux sociaux.

Un budget de 12 000 euros

"L'objectif c'était de pouvoir apposer sur les documents officiels, sur les sites internet, les réseaux, en adéquation avec d'autres marques comme le Reflet." Yannick Borde a donc commandé plusieurs visuels à une entreprise de communication nantaise, "pour un budget de 12 000 euros sur un budget communal de 6 millions".

Après le choix du logo par les internautes, le visuel sera adapté sous plusieurs formes pour s'insérer sur tous les supports de communication, et sur les véhicules municipaux.

Pour choisir votre logo préféré, il faut se rendre sur le site de la mairie.