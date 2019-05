La Ville de Saint-Etienne s'oppose au projet d'antenne relais à Saint-Victor-sur-Loire

Saint-Victor sur Loire, Saint-Étienne, France

Les habitants du hameau Faverange à Saint-Victor-sur-Loire gagnent leur combat. Ils ont lancé une pétition contre l'installation d'une antenne relais dans leur commune. La Ville de Saint-Etienne leur donne raison ce mardi.

Dans un communiqué, la Ville de Saint-Etienne dit s'opposer à ce projet : " _Ce projet, par sa dimension, porte atteinte au caractère et à l'intérêt des lieux avoisinants_, qu'il se situerait en zone agricole et proche des gorges de la Loire et enfin que la proposition de l'opérateur de camoufler cette antenne d'une hauteur de 30 mètres ! par un "faux arbre" ceint d'une clôture grillagée ne permet pas une insertion satisfaisante dans le paysage".

La Ville regrette également l'absence de dialogue entre les habitants du secteur et l'opérateur Bouygues Télécom.