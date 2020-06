La ville de Saint-Gilles débloque 80.000 euros pour la relance économique locale

Le conseil municipal de Saint-Gilles s'est tenu le 9 juin au Pavillon de la culture et du patrimoine

Le premier conseil municipal de Saint-Gilles s'est réuni le 9 juin au Pavillon de la Culture et du Patrimoine. Sur proposition du maire, Eddy Valadier et de son élue au commerce, 80.000 euros d'aides ont été votées (29 voix du groupe majoritaire, un voix du groupe PS et trois abstentions du groupe RN) pour soutenir le commerce local, fortement impacté par le confinement. Ces mesures prennent effet immédiatement.