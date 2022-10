La ville de Saint-Malo investit 2.2 millions d'euros pour la Route du Rhum

Le village de la Route du Rhum ouvre ses portes mardi prochain à Saint-Malo. Comment se prépare la ville? Pour en parler Nicolas Belloir, l'adjoint au maire en charge des finances et du comité de pilotage de la Route du Rhum 2022 était l'invité de France Bleu Armorique.

France Bleu Armorique : Quel est votre état d'esprit? Impatient, stressé?

Nicolas Belloir : Les deux à la fois. On est stressé parce qu'on est dans les opérations de montage et donc on espère que tout va bien se dérouler. C'est le cas jusqu'à présent. Et puis impatient, parce qu'on voit les pontons, quelques bateaux et on a hâte d'être dans cette fête populaire qui mobilise l'ensemble de la ville et du pays de Saint-Malo tous les quatre ans.

Donc, tout n'est pas encore prêt?

On est dans la phase de montage. C'est-à-dire que l'essentiel des bâtiments sont aujourd'hui montés. Il y a les aménagements intérieurs. Mais bon, vous savez, sur un village qui aujourd'hui fait plus de 70 000 m2, il y a toujours des ajustements de dernière minute. On est dans le temps du montage, il n'y a pas d'inquiétude particulière. Mais tout se prépare et tout sera prêt pour l'ouverture mardi à 14 h.

D'ailleurs ile village de la Route du Rhum est ouvert une journée de plus cette année. Pourquoi?

Oui, on voulait encore une fois améliorer l'accueil et l'expérience de ceux qui viennent à la Route du Rhum. C'est la raison pour laquelle on a souhaité augmenter l'amplitude d'ouverture du village, en lien avec évidemment l'organisateur. Et puis également permettre justement un agrandissement de ce village pour permettre une meilleure fluidité et une meilleure respiration, que ce soit au sein même du village ou pour permettre également les porosités avec les différents quartiers de la ville de Saint-Malo.

On attend presque 2 millions de visiteurs cette année à la Route du Rhum pour un budget de 2,2 millions d'euros pour la ville de Saint-Malo. Ça vaut le coup d'organiser le départ de cette course à la voile?

Oui, tout à fait. C'est un investissement. C'est vrai que les sommes votées au budget primitif de la ville de Saint-Malo peuvent paraître conséquentes. Elles le sont : 2,2 millions d'euros pour la ville de Saint-Malo. Mais on a voté ce budget en début d'année, à un moment où les communes et personne ne savaient qu'on allait connaître ce contexte particulier. Donc voilà. Mais il faut aussi que dans ces temps difficiles, la fête soit belle. Et par rapport à cette charge qui peut être pesante sur un budget, nous avons un mécanisme qui s'appelle un mécanisme d'amortissement qui nous permet chaque année de pouvoir mettre de côté une somme d'argent pour justement absorber ce coût de la Route du Rhum.

Et les retombées sont au moins équivalentes si ce n'est supérieures à cet investissement?

On n'a pas d'éléments chiffrés depuis 2014 puisqu'en 2018, l'équipe municipale n'avait pas fait une étude de retombées économiques. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, quand on parle de retombées économiques, c'est un mois d'août à Saint-Malo au mois de novembre. En 2014, dans le cadre d'une étude qui avait été menée par le comité départemental du tourisme, plus de 227 000 nuitées avaient été générées par la Route du Rhum. Et puis il y a les rencontres qu'on peut avoir avec les hôteliers, les restaurateurs, le secteur économique sur Saint-Malo et le pays de Saint-Malo. Parce que les réservations vont bien au delà de Saint-Malo. On nous explique qu'évidemment, tout ça est complet depuis des mois, des mois et des mois, donc si vous voulez. Et on n'a pas de chiffres actualisés très précis. Mais c'est un très bel investissement que réalise la ville de Saint-Malo pour le développement du pays.

Parlons de cette polémique autour de la taxe de 30 € à payer pour voir le départ sur l'eau pour les passagers, des vedettes commerciales seulement. C'est une taxe imposée par l'organisateur OC Sports. Vous le regrettez ou vous êtes d'accord?

C'est quelque chose qui se traite entre l'organisateur et les affaires maritimes, ça n'est pas du ressort de la ville de Saint-Malo. Quand je dis ça, je ne veux pas échapper à votre question. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a quand même de plus en plus de personnes à vouloir être sur l'eau. Ça devient très compliqué. Et moi, j'y vois surtout une perspective de sécurisation à la fois des concurrents sur la ligne de départ, mais aussi de ceux qui sont sur l'eau. Et je pense que c'est une bonne chose d'essayer de vouloir réguler ce secteur et surtout de délimiter un périmètre pour permettre aux concurrents de partir dans les meilleures conditions, mais aussi d'assurer la sécurité de tous ceux qui seront sur l'eau le dimanche 6 novembre. Parce que parfois on voit quand même des conditions de navigation pas très raisonnables. Donc, à un moment ou à un autre, vouloir mettre un peu de régulation, c'est peut être aussi plus de sécurité.

Est-ce que Emmanuel Macron va venir voir le départ de la Route du Rhum puisque la ville de Saint-Malo l'a invité?

Ecoutez, il a donné un accord de principe au maire de Saint-Malo qui l'avait invité. Voilà maintenant dans le contexte dans lequel nous sommes, c'est difficile de vous dire s'il sera là ou pas. En tout cas, Saint-Malo et le maire de Saint-Malo seront prêts à l'accueillir pour cet événement majeur du monde du nautisme. Et je dirais même un événement majeur pour la région Bretagne.