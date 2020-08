La ville de Saint-Nazaire appelle à la prudence sur ses plages

Les plages de Saint-Nazaire sont bondées depuis le début de la vague de chaleur et certains baigneurs oublient les règles élémentaires de prudence. Les secours sont intervenus plus de 30 fois depuis la semaine dernière.

La ville de Saint-Nazaire appelle à la vigilance sur ses plages après plusieurs incidents et imprudences

Depuis le premier week-end d'août, comme le rapporte le service de presse de la ville, les sauveteurs sont intervenus 31 fois sur les plages de Saint-Nazaire et dans la plupart des cas il s'agit de négligences. La municipalité appelle donc les baigneurs à la vigilance d'autant que la vague de chaleur attire la foule sur le littoral, les six plages surveillées de Saint-Nazaire connaissent une forte affluence.

Un bébé de 12 mois seul dans l'eau

Parmi les interventions il y a eu 11 sauvetages de baigneurs qui se trouvaient en réelles difficultés et risquaient de se noyer. Par ailleurs, à 15 reprises, les secouristes ont dû porter assistance à des estivants en difficulté dans les premiers mètres de la zone de baignade. Ils ont ainsi sauvé un bébé d'un an qui avait échappé à la vigilance de ses parents installés sur leur serviette cinq mètres plus haut !