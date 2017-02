La ville de Sallanches met aux enchères des vins d'exception jusqu'à vendredi

Avis aux amateurs de très grands crus ! La ville de Sallanches met aux enchères sur internet jusqu'à vendredi une trentaine de bouteilles de vins et alcool d'exception. Des millésimes très anciens, mais qui ont de quoi faire rêver les collectionneurs : 1937, 1945 et même...1928 !

La première adjointe à la mairie Danièle Lambert l'avoue, la ville "ne sait absolument pas quoi faire de ces bouteilles". Les collectionneurs, eux, sauront certainement ! Jusqu'à vendredi, une trentaine de bouteilles de vins et alcool d'exception sont mises aux enchères sur le site internet Agorastore.fr, dédié aux collectivités publiques. Des millésimes très anciens, mais qui ont de quoi faire rêver les collectionneurs : 1937, 1945 et même...1928 ! Des appellations extrêmement prestigieuses comme Clos-Vougeot, Vosne-Romanée ou encore Côte-Rôtie.

Aperçu de certaines bouteilles mises aux enchères jusqu'à vendredi sur le site agorastore.fr - Capture Agorastore.fr

Ces bouteilles, très bien conservées, ont été retrouvées dans la cave d'une maison léguée à la ville il y a une dizaine d'années. La commune, qui a aujourd'hui un projet immobilier sur le terrain explique Danièle Lambert, cherche à s'en débarrasser : "On doit vider la maison. Il restait quelques meubles que nous avons mis sur le site, et cette cave assez bien approvisionnée, avec des bouteilles très anciennes. On ne savait absolument pas quoi en faire, et après bien des hésitations, on les a mis aussi en ligne, sans avoir une idée précise de leurs valeurs". Ainsi, le lot de deux bouteilles de Côte-Rôtie 1943 s'affichait mercredi soir à seulement 143 euros.

"Des millésimes au moins très bons, sinon exceptionnels". François Roy, sommelier de l'auberge du Père Bise à Talloires.

Les mises à prix étant très intéressantes, nous avons demandé un avis au sommelier de l'auberge du Pére Bise à Talloires François Roy, réputé dans le milieu. Pour lui, pas de doute, ce sont bien des bouteilles exceptionnelles : "Elles sont dans un très bon état vu leur âge. Pratiquement tous les millésimes sont au moins très bons, sinon exceptionnels. 1937 est par exemple considéré comme un des millésimes du siècle en Bourgogne. 1945 est un millésime exceptionnel. 1942 et 1943 sont très bons. Ce ne sont pratiquement que de grandes appellations, Chambolle-Musigny, Puligny-Montrachet, Corton-Charlemagne etc. Ce ne sont que de très grands terroirs. Si les niveaux des bouteilles sont bons, je pense qu'on peur même se risquer à en ouvrir une ou deux".

Les enchéres se terminent vendredi sur agorastore.fr. La ville de Sallanches fait savoir qu'elle est en possession d'autres bouteilles un peu moins bien conservées. Les collectionneurs intéressés sont invités à se rapprocher de la mairie.