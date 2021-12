La Ville de Sarlat alerte sur le démarchage frauduleux à domicile

Deux individus feraient actuellement du porte à porte en se faisant passer pour des agents communaux. La ville de Sarlat appelle à la vigilance et affirme que les agents municipaux ne sont pas habilités à faire ce type de démarche.

Attention, si vous ouvrez la porte à un démarcheur. Deux individus feraient en ce moment du porte à porte pour réclamer de l'argent, en se faisant passer pour des agents municipaux. La ville de Sarlat alerte sur cette fraude et affirme qu'aucun agent municipal n'est habilité à faire ce type de démarche.

La mairie a été informée par une habitante de Sarlat, hier dans la journée. "Ils réclament de l'argent mais font surtout du repérage. Ils entrent dans le domicile pour voir ce qu'il y a à l'intérieur", détaille Elise Barrière, chargée de communication à la ville de Sarlat.

La Ville appelle à la plus grande vigilance, surtout pendant la période des fêtes où les démarches frauduleuses sont plus nombreuses. "Restez toujours méfiant, ne faites pas entrer des inconnus dans votre domicile, et appelez la mairie ou la gendarmerie dès qu'une démarche est suspecte", ajoute Elise Barrière.